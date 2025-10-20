Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkų gynybos ministras perspėja dėl karo Ukrainoje eigos: „Mūsų regione nebebūtų jokio saugumo“

2025-10-20 11:53 / šaltinis: BNS
2025-10-20 11:53

Lenkijos saugumas priklauso nuo Ukrainos tolesnių pastangų priešinantis Rusijos agresijai, pareiškė gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Jis taip pat sakė, kad antiukrainietiškos nuotaikos kenkia Lenkijos nacionaliniams interesams.

0

Jis taip pat sakė, kad antiukrainietiškos nuotaikos kenkia Lenkijos nacionaliniams interesams.

Sekmadienį lankydamasis Kujavijos Breste, centrinėje Lenkijoje, A. Kosiniakas-Kamyszas sakė, jog verta pabrėžti, kad šalies saugumas apima ir Rusijos karo prieš Ukrainą fronto liniją.

„Jei Ukraina pralaimėtų karą, nebūtų išspręstas toks svarbus klausimas kaip Voluinės žudynių aukų atminimo įamžinimas“, – teigė jis, turėdamas omenyje dešimtis tūkstančių lenkų, kuriuos Antrojo pasaulinio karo metais nužudė Ukrainos nacionalistai.

„Mūsų regione nebebūtų jokio saugumo“, – pridūrė jis.

W. Kosiniakas-Kamyszas pridūrė, kad šiuo metu už šalies saugumą kovoja ne lenkų kariai, o tai retas atvejis Lenkijos istorijoje, ir perspėjo, kad bet koks neapykantos kurstymas prieš ukrainiečius Lenkijoje labai kenkia Lenkijos valstybei.

Jo nuomone, Lenkijos nacionalinis interesas yra užtikrinti, kad Ukraina nepralaimėtų karo, nes nuolatinis pasipriešinimas Rusijos atakoms suteikia Lenkijai laiko, kurį ji gali panaudoti savo gynybai stiprinti.

