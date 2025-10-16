Nuo scenos pasitraukusi Birutė Petrikytė pranešė netikėtą žinią: „Žmonės manęs klausia“

Naujienų portalui tv3.lt Birutė Petrikytė atvirai papasakojo, kodėl nusprendė grįžti į sceną bei ateities planus.
Naujas etapas
Jau visai netrukus – spalio 24 d. – Birutė žengs į sceną Panevėžio bendruomenių rūmuose, kur prasidės jos koncertinis turas po visą Lietuvą.
„Aš ilgai galvojau, kad man gal visai nereikia sugrįžti į sceną. Dabar tiek daug jaunimo... Po savo jubiliejaus dar metus mąsčiau, ar verta pradėti turą, ar vis dėlto ne“, – pasakojo pašnekovė.
Galiausiai Birutė priėmė sprendimą – jau spalio pabaigoje prasidės jos koncertinis turas, kurio metu ji aplankys 30 miestų ir miestelių visoje Lietuvoje.
„Vis dėlto žmonės – mano gerbėjai – per tiek metų mane užaugino, todėl jaučiu pareigą nuvažiuoti, visus aplankyti ir padainuoti. Labai džiaugiuosi, kad išliko tiek tembras, tiek balsas. Esu be galo dėkinga savo tėvams – mamai Janinai ir tėčiui Augustinui. Jie abu buvo labai balsingi ir dainingi: tėvelis grojo akordeonu, armonika. Visą laiką mus supo linksmybės.
Kai kažkur nueinu su Andželika, žmonės manęs klausia, kodėl mes negrįžtame į sceną. Jų paskatinimas mane kažkaip užvedė – pagalvojau, kad iš tiesų reikia visus aplankyti, o toliau jau bus, kaip bus“, – apie savo sprendimą sakė Birutė.
Daugeliui po pertraukos grįžti į sceną gali būti nedrąsu, tačiau B. Petrikytė su nekantrumu laukia savo pasirodymų: „Tas jaudulys yra malonus – ne baimės jaudulys, o džiaugsmo jaudulys. Tikrai nėra baimės, bet jaudulys vis tiek yra. Visą gyvenimą į sceną lipau su tokiu jauduliu.“
Koncertinio turo metu gerbėjai turės progą išgirsti puikiai žinomas legendines Birutės dainas.
„Viskas prasideda iš naujo, bet skambės dainos, kurios kažkada buvo labai populiarios. Žinoma, bus ir naujų kūrinių, mūsų su Andželika dueto dainų. Turėjome labai didelį repertuarą. Turiu padėkoti Lietuvos televizijoms, kurios filmavo šlagerių festivalius – išliko daug gražių prisiminimų.
Režisieriai, kurie dirbo su mumis ir filmavo klipus, taip pat paliko pėdsaką. Man net keista – klipų tiek daug! Kartais pagalvoju, kiek aš ten dirbau? Tų klipų tais laikais neskačiavau, bet per metus tikrai išleisdavome po du vaizdo klipus. Galvojau, gal kada parodys kokia televizija, bet iš tiesų tuos klipus filmavau sau į bagažą – kad senatvėje galėčiau prisėsti ir pažiūrėti, kaip atrodžiau, kaip dainavau“, – pasakojo moteris.
Įdomu tai, kad žiūrovai turės galimybę ir pasikalbėti su šlagerių karaliene: „Labai džiaugiuosi, kad išvykstame į turą – aplankysime gerbėjus ir pasidžiaugsime vieni kitais. Koncerto metu turėsime progą pasikalbėti, o žiūrovai galės užduoti klausimus.“
Tiesa, tai nėra vienintelė naujiena iš Birutės – rugpjūčio mėnesį organizuojamas legendinis šlagerių festivalis.
„Renginys vyks Birutės uosto kiemelyje. Ten pastatyta didelė scena, o žmonės sėdi gamtos apsuptyje ir klausosi dainų bei šokių. Atlikėjai yra renkami, jų sąrašas bus paskelbtas likus mėnesiui iki renginio“, – pridūrė ji.
