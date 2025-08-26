Rytis Cicinas paviešino šelmišką archyvinį kadrą

Socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje jis paviešino nedaug kam matytą kadrą.
Kadras iš praeities
„Radau archyve. Mano pirmoji fotosesija“, – brūkštelėjo jis, paviešinęs nuotrauką.
Fotografijoje Rytis Cicinas šelmiškai pozuoja su dviem merginomis – plačiai šypsodamasis, jis laiko rankas ant jų sėdmenų.
Tiesa, merginos nusisukusios, nedėvi palaidinių, o jų veidai nematomi.
Rytis Cicinas turi daugybę įvairiausių titulų, o neretai jis žinomas ir kaip Lietuvos estrados princas. Tiesa, pats dainininkas teigia, kad tai – tik žiniasklaidos prikabinta etiketė. Didžiausias jo paties tikslas – tai publikos meilė.
Anksčiau kalbėdamas jis ir pats neslėpė, kad namuose yra kitoks, nei scenoje.
„Namuose viskas yra labai paprastai. Gal išėjus į žmones truputėlį save pateiki kitaip, o namuose mes visi būname be tų kaukių, paprastai, patogiai. Nors, atvirai sakant, aš sau labiau patinku tada, kada aš būnu scenoje“, – anksčiau sakė jis.
