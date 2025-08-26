Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rytis Cicinas paviešino šelmišką archyvinį kadrą

2025-08-26 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 13:25

Lietuvos estrados princas Rytis Cicinas neseniai socialiniuose tinkluose pasidalijo archyvine nuotrauka, kurioje pozuoja su dviem merginomis.

Rytis Cicinas (nuotr. BNS)

Lietuvos estrados princas Rytis Cicinas neseniai socialiniuose tinkluose pasidalijo archyvine nuotrauka, kurioje pozuoja su dviem merginomis.

Socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje jis paviešino nedaug kam matytą kadrą.

Kadras iš praeities

„Radau archyve. Mano pirmoji fotosesija“, – brūkštelėjo jis, paviešinęs nuotrauką.

Fotografijoje Rytis Cicinas šelmiškai pozuoja su dviem merginomis – plačiai šypsodamasis, jis laiko rankas ant jų sėdmenų.

Tiesa, merginos nusisukusios, nedėvi palaidinių, o jų veidai nematomi.

Rytis Cicinas turi daugybę įvairiausių titulų, o neretai jis žinomas ir kaip Lietuvos estrados princas. Tiesa, pats dainininkas teigia, kad tai – tik žiniasklaidos prikabinta etiketė. Didžiausias jo paties tikslas – tai publikos meilė.

Anksčiau kalbėdamas jis ir pats neslėpė, kad namuose yra kitoks, nei scenoje.

„Namuose viskas yra labai paprastai. Gal išėjus į žmones truputėlį save pateiki kitaip, o namuose mes visi būname be tų kaukių, paprastai, patogiai. Nors, atvirai sakant, aš sau labiau patinku tada, kada aš būnu scenoje“, – anksčiau sakė jis.

