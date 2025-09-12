Lenkijai uždarius pasienį su Baltarusija laukiama didesnių vilkikų eilių Lietuvoje

„Dabar situacija tuose punktuose buvo gana stabili, bet, aišku, ji keisis dėl Lenkijos sprendimo. Kokių mastu, šiandien nepasakysim, bet tikrai bus didesni srautai“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
Tuo metu vežėjų atstovas sako, kad ribojimai Lenkijoje neigiamai paveiks likusią nedidelę dalį dar į Baltarusiją vežančių įmonių bei krovinius tik per sieną gabenančius vežėjus.
„Tie, kurie vežioja, važiuoja – nedidelis procentas – jiems tai yra labai sunku. Sunku ir tiems, kurie atiduoda krovinius sekantiems vežėjams – jiems vis tiek didėja eilės iš ten. Bet didelės įtakos Lietuvos vežėjams matyt, kad neturėtų būti“, – BNS sakė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
VSAT: srautas išaugs, nors eilės į Baltarusiją dabar nedidelės
Lenkija pasienį su Baltarusija uždaro penktadienį prasidedant Minsko ir Kremliaus karinėms pratyboms „Zapad“. Reaguojant į jas, tiek prie Baltarusijos, tiek prie Rusijos sienų Varšuva dislokuoja apie 40 tūkst. karių.
G. Mišučio teigimu, sunku pasakyti, kiek tiksliai padidės transporto srautas Šalčininkų ir Medininkų punktuose, tačiau pastaruoju metu didelių eilių iš Lietuvos pusės pasieniečiai nefiksavo.
„Lengviesiems automobiliams praktiškai arba visai nereikėdavo laukti, arba tos eilės būdavo apie valandą, dvi. Krovininiams automobiliams per abu punktus reikėdavo vairuotojams palaukti tris valandas, šešias, šventinėmis galbūt apie dešimt“, – teigė G. Mišutis.
VSAT atstovo teigimu, dėl sankcijų Baltarusijai vykstančiųjų į šią šalį sumažėjo: „Pavyzdžiui, negalima vykti su baltarusiškais numeriais – tai iškart pasijuto per maždaug dvejų metų laikotarpį, baltarusių, kertančių sieną, apie du kartus sumažėjo. Lietuvos piliečių nedidelė dalis yra važinėjančių į Baltarusiją, bet jų apie tris kartus sumažėjo.“
Anot jo, vilkikai laukdavo specialiose laukimo aikštelėse, o ne gyvoje eilėje, todėl kelių neapkraudavo.
G. Mišutis pridūrė, jog paspartinti patikrą daug galimybių nėra – griežti teisiniai reikalavimai, sankcijos įpareigoja tikrinti kiekvieną transporto priemonę ir vairuotojus.
„Nėra kaip specifiškai pasiruošti. Nepraplatinsi punkto ar nepadarysi kažkokio palengvinto pravažiavimo, nes tai yra išorės siena, tai yra siena su Baltarusija, kur tie griežti patikrinimai, jie yra, buvo ir, matyt, artimiausiu laiku bus. Kiekvienas pilietis vertinamas, ypač atvykstantis pagal rizikos faktorius“, – BNS teigė G. Mišutis.
„Linava“: kroviniai važiuos lėčiau
Savo ruožtu E. Mikėnas prognozuoja išbalansuotus transporto srautus, ypač įmonėms, kurios į Baltarusiją ar toliau į Rytus gabena vakarietiškas prekes.
„Linavos“ prezidentas BNS aiškino, jog dabar Lietuvos vežėjai į Baltarusiją prekių beveik neveža, jie dažniau nugabena krovinį per sieną, kur jis perkabinamas ant kitos šalies vežėjo vilkiko.
„Kaip tai atsilieps, sunku pasakyt, nes iš Baltarusijos pusės ir taip būna milžiniškos eilės. Tai greičiausiai visi stovės ir lauks kažkokio sprendimo“, – BNS sakė E. Mikėnas.
„Pačiai transporto sistemai įtaka, faktas, kad bus. Kroviniai lėčiau važiuos su kitų šalių vežėjais, perkabinus juos ir atitinkamai transporto srautai išsibalansuos, kurie važiuoja iš Vakarų Europos į Rytus“, – teigė vežėjų atstovas.
2023–2024 metais Lietuvai uždarius Lavoriškių, Raigardo, Šumsko ir Tverečiaus pasienio punktus, pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.
