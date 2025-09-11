Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Nyderlandų naikintuvas F-35 skrieja virš Lenkijos. Būtent šio modelio naikintuvus pilotuojantys olandai numušė mažiausi tris į Lenkiją įskridusius rusiškus dronus. Dieną po incidento Lenkijos prezidentas ir premjeras skubėjo sveikinti operaciją vykdžiusius karius.
„Tai buvo bandymas provokuoti, išbandyti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO - aut. past.) operacijų mechanizmus, mūsų pasiruošimą ir atsaką“, – teigia Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.
Dronas nukrito ant pensininko Tomaszo namo
Pensininkas Tomaszas iš Liublino vaivadijos girdėjo, kaip naikintuvas vaikosi bepilotį. Negana to, jis su žmona vos per plauką išsaugojo savo gyvybes, nes dronas nukrito ant jų namų, visiškai sugriovė miegamąjį iš kurio pensininkų pora buvo išėjusi vos prieš kelias minutes.
„Įsijungiau televizorių, buvo daug žinių apie masinį dronų skridimą, po kiek laiko išgirdau skrendantį lėktuvą, jis labai greitai artėjo ir triukšmas garsėjo. Staiga kažkas driokstelėjo, svetainėje apačioje lempa nuo lubų atsikabino. Pažiūrėjau pro langą ir pamačiau: visur mėtėsi metalo lakštai nuo stogo“, – praėjusią naktį prisimena sugriauto namo savininkas Tomaszas Wesolowskis.
Dar mažiausiai 16 dronų nuolaužos aptiktos ne tik rytinėje, bet ir centrinėje Lenkijos dalyje. O vienas bepilotis pasiekė net Gdansko sritį. Varšuva kalba apie 19 oro erdvės pažeidimų, tačiau, kiek tiksliai rusiškų dronų įskrido į Lenkiją – neaišku.
D. Trumpo žinutė
Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad Baltarusija perspėjo apie artėjančius dronus. Tačiau ši ištikimos Kremliaus sąjungininkės dūmų uždanga Varšuvos nuomonės nekeičia – dronų ataka buvo tyčinė provokacija.
„Žinau, kad Rusija tvirtina, jog nėra jokių įrodymų, kad tai buvo Rusijos dronai, netgi sako, kai tai buvo Ukrainos provokacija. To buvo galima tikėtis. Melas ir neigimas yra įprasti sovietų atsakymai. Kremlius vėl tyčiojasi iš prezidento Trumpo taikos pastangų“, – komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Į rusų provokacijas Donaldas Trumpas, po pokalbio su Lenkijos prezidentu socialiniame tinkle skelbia miglotą ir lakonišką žinutę: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Štai ir prasideda!“
Uždaro oro erdvę
Lenkija iki gruodžio 9 d. uždarė oro erdvę pasienyje su Baltarusija ir Ukraina. Oro erdvę, tiesa, tik vykstant „Zapad“ pratyboms ir kur kas mažesnį ruožą uždarė ir Lietuva. Šią popietę uždaranti oro erdvę su Rusija ir Baltarusija paskelbė ir Latvija. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sako, kad NATO oro gynyba turėtų būti efektyvesnė.
„Ir vėl reikia kalbėti apie pasėkmes. Noriu pabrėžti, kad Europos, NATO oro gynyba suveikė, bet ne taip gerai, kaip turėjo, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam dideliam dronų skaičiui patekti į Lenkijos oro erdvę pakankamai anksti ir kovoti su šiais objektais ankstyvoje stadijoje“, – teigia F. Merzas.
Prieš dvejus metus Vokietija į Lenkijos ir Ukrainos pasienį atsiuntė priešraketinių gynybos sistemų „Patriot“, kurios saugojo centrą, iš kurio Ukrainai buvo tiekiama karinė ir humanitarinė pagalba. Dabar taip pat kalbama apie oro gynybos sistemų dislokavimą Lenkijoje ir Rumunijoje, jos apsaugotų ne tik NATO sienas, bet ir dalį Ukrainos dangaus.
