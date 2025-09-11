Zacharova grasina Lenkijai: ragina atidaryti sieną su Baltarusija

„Raginame Varšuvą apsvarstyti tokių destruktyvių žingsnių pasekmes ir kuo greičiau peržiūrėti savo sprendimą“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos išplatintame pranešime.
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė apie sienos su Baltarusija uždarymą, reaguodamas į artėjančius bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas.
Įsakymas uždaryti sieną įsigalios naktį į penktadienį ir taip pat bus taikomas ir geležinkelių transportui.
Anksčiau ketvirtadienį lenkų žiniasklaida pranešė, kad prieš prasidedant didžiulėms rusų ir baltarusių karinėms pratyboms Lenkija pasienyje su Rusija ir Baltarusija dislokuoja apie 40 tūkst. karių.
Minskas yra pagrindinis Maskvos sąjungininkas, o Rusija pasinaudojo Baltarusijos teritorija, kad pradėtų puolimą prieš Ukrainą 2022 metų vasarį.
Pratybos „Zapad-2025“ („Vakarai-2025“) vyks rugsėjo 12–16 dienomis.
Pasak lenkų premjero, „Zapad“ pratybos skirtos simuliuoti Suvalkų koridoriaus palei Lenkijos ir Lietuvos sieną, apsupto Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado, okupaciją.
Ši teritorija dažnai laikoma pažeidžiama NATO vieta ir galimu pirmuoju hipotetinio Rusijos išpuolio taikiniu.
