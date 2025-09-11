Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi

2025-09-11 20:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 20:37

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, jog Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas turi suvokti, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas tyčiojasi iš jo ir taikos iniciatyvų, skirtų karui Ukrainoje nutraukti, rašo „Ukrinform“.

Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, jog Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas turi suvokti, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas tyčiojasi iš jo ir taikos iniciatyvų, skirtų karui Ukrainoje nutraukti, rašo „Ukrinform".

1

R. Sikorskis pabrėžė, kad gerbia D. Trumpo pastangas siekti taikos. „Mes visi – Ukrainos ir Rusijos kaimynai – norime, kad taika būtų atkurta. Tačiau manome, jog Putinas reaguoja tik į ryžtingiausius veiksmus ir pernelyg ilgai naudojasi prezidento Trumpo gera valia“, – sakė Lenkijos ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad „vietoj ugnies nutraukimo, kuris turėjo įvykti iki viršūnių susitikimo Aliaskoje, ir rimtų taikos derybų, Putinas siunčia vis daugiau dronų – iš pradžių į Ukrainą, o dabar ir į NATO šalis“.

Putinas tyčiojasi iš Trumpo

„Manau, jog prezidentui Trumpui jau seniai metas suprasti, kad Putinas iš jo tyčiojasi“, – pabrėžė R. Sikorskis.

Lenkijos diplomatas taip pat išreiškė viltį, kad „šio proceso pabaigoje turėsime suderintų veiksmų, kurie privers prezidentą V. Putiną suvokti, kad šis egzotiškas Rusijos imperijos atkūrimo projektas yra pasmerktas“.

