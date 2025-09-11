Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi

R. Sikorskis pabrėžė, kad gerbia D. Trumpo pastangas siekti taikos. „Mes visi – Ukrainos ir Rusijos kaimynai – norime, kad taika būtų atkurta. Tačiau manome, jog Putinas reaguoja tik į ryžtingiausius veiksmus ir pernelyg ilgai naudojasi prezidento Trumpo gera valia“, – sakė Lenkijos ministras.
Jis pridūrė, kad „vietoj ugnies nutraukimo, kuris turėjo įvykti iki viršūnių susitikimo Aliaskoje, ir rimtų taikos derybų, Putinas siunčia vis daugiau dronų – iš pradžių į Ukrainą, o dabar ir į NATO šalis“.
Putinas tyčiojasi iš Trumpo
„Manau, jog prezidentui Trumpui jau seniai metas suprasti, kad Putinas iš jo tyčiojasi“, – pabrėžė R. Sikorskis.
Lenkijos diplomatas taip pat išreiškė viltį, kad „šio proceso pabaigoje turėsime suderintų veiksmų, kurie privers prezidentą V. Putiną suvokti, kad šis egzotiškas Rusijos imperijos atkūrimo projektas yra pasmerktas“.
