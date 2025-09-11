JAV džiaugiasi Baltarusijos sprendimu paleisti politinius kalinius

„Jungtinės Valstijos palankiai vertina tolesnį politinių kalinių paleidimą Baltarusijoje po prezidento Trumpo įsikišimo“, – sakė administracijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Jungtinės Valstijos toliau dirbs, kad būtų išlaisvinti beveik 1,3 tūkst, likusių politinių kalinių Baltarusijoje“, – pridūrė jis.
