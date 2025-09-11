Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV džiaugiasi Baltarusijos sprendimu paleisti politinius kalinius

2025-09-11 18:41 / šaltinis: BNS
2025-09-11 18:41

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pasidžiaugė Baltarusijos sprendimu išlaisvinti 52 politinius kalinius per prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio vizitą ir paragino paleisti juos visus. 

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pasidžiaugė Baltarusijos sprendimu išlaisvinti 52 politinius kalinius per prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio vizitą ir paragino paleisti juos visus. 

0

„Jungtinės Valstijos palankiai vertina tolesnį politinių kalinių paleidimą Baltarusijoje po prezidento Trumpo įsikišimo“, – sakė administracijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. 

„Jungtinės Valstijos toliau dirbs, kad būtų išlaisvinti beveik 1,3 tūkst, likusių politinių kalinių Baltarusijoje“, – pridūrė jis. 

