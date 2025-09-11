Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkijos prezidentas: nesileisime įbauginami

2025-09-11 19:41 / šaltinis: BNS
2025-09-11 19:41

Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis ketvirtadienį pareiškė, kad Lenkija nesileis įbauginama Rusijos dronų.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis ketvirtadienį pareiškė, kad Lenkija nesileis įbauginama Rusijos dronų.

1

K. Nawrockis apsilankė 31-ojoje taktinėje oro bazėje Poznanėje–Kšesine, vidurinėje ir vakarinėje Lenkijos dalyje, praėjus dienai, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. 

„Mes, lenkų tauta, esame tauta, kurios 1920-aisiais nesugebėjo įbauginti prie Varšuvos vartų stovėjęs sovietų kareivis. Esame tauta, kuri po 1945-ųjų beveik 50 metų trukusios sovietų propagandos neprarado savo sielos“, – sakė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėka Lenkijos ir sąjungininkų pilotų pastangų, Lenkija, kuri yra NATO narė ir beveik 5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiria ginkluotosioms pajėgoms, taip pat nesileis įbauginama Rusijos dronų“, – tęsė jis. 

Jis pridūrė, kad Lenkija turi „išskirtinių pilotų ir išskirtinių karių“ ir kad, būdamas ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu, jis žino, „iš kur mes atėjome, kas mes esame ir kam esame pasiruošę“.

K. Nawrockis teigė, kad Rusijos provokacija buvo skirta išbandyti Lenkijos pajėgumus ir NATO mechanizmų veikimą.

„Tai buvo bandymas patikrinti mūsų pasirengimą reaguoti“, – sakė jis.

Prezidentas pridūrė, kad Lenkija „išlaikė visus šiuos išbandymus“ – politinius, sąjungininkų ir karinius – ir padėkojo generolams bei kariams už jų tarnybą, įskaitant oro pajėgų inspektorių generolą Ireneuszą Nowaką ir 31-osios taktinės oro bazės vadą pulkininką Radoslawą Sniegula.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

