  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėja: „Panašu į repeticiją“

2025-09-11 16:22
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-11 16:22

Rusijos dronų ataka Lenkijoje tam tikra prasme primena 2014-ųjų įvykius Kryme, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis paaiškino, kodėl nusileido dėl derybų, nors „niekas iš mūsų rusais netiki“ (nuotr. SCANPIX)
10

Rusijos dronų ataka Lenkijoje tam tikra prasme primena 2014-ųjų įvykius Kryme, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, rašo UNIAN.

„Mano nuomone, baisiausia tai, kad šis puolimas primena Krymą. Psichologiškai. Kuo tai skiriasi? Tiesiog dabar vyksta technologinis karas. Dabar nereikia žmonių žaliose uniformose, „žaliųjų žmogeliukų“, kaip juos vadino, kurie tiesiog įžengė į jūsų teritoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien karas kitoks. O šiandien tą pačią rolę Lenkijos teritorijoje atliko Rusijoje pagaminti dronai“, – sako jis.

„Man tai labai primena Krymą. Ir aš manau, kad tai panašu į repeticiją. Todėl dalijuosi tuo, ką manau. Nes Putino žinutės yra žiniasklaidoje, jos yra viešos, jos visada buvo. Apie tas ar kitas Lenkijos dalis, kurias Lenkijai savo laiku padovanojo Sovietų Sąjunga. Tai yra ta pati retorika“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Belaukiant Rusijos karinių pratybų, Lenkija prie sienos siunčia 40 tūkst. karių

Išaugus įtampai po trečiadienį įvykusio Lenkijos oro erdvės pažeidimo, kai į šalies teritoriją įskrido būrys rusiškų dronų, Varšuva prie sienų su Baltarusija ir Rusija dislokuoja apie 40 tūkst. karių, pranešė naujienų portalas „TVP World“.

Gausesnio prie sienos sutelkto karių kontingento ir buvo tikimasi, nes Rusijos ir Baltarusijos pajėgos penktadienį pradės karines pratybas, o kai kurie jų etapai vyks netoli Lenkijos sienos.

Daug dėmesio sulauksiantys manevrai ir NATO reakcija į juos bus dar atidžiau analizuojami atsižvelgiant į trečiadienio įvykius, kai iš Rusijos atskriejusiems nepilotuojamiesiems orlaiviams numušti į orą buvo pakelti Lenkijos ir Nyderlandų naikintuvai.

Prognozuojama, kad periodiškai rengiamose bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose, pavadintose „Zapad 2025“, dalyvaus dešimtys tūkstančių kareivių, todėl Lenkija nusprendė prie rytinės sienos dislokuoti „apie 40 tūkst.“ savo karių.

„Lenkija jau daug mėnesių ruošėsi manevrams „Zapad 2025“, – transliuotojui „Polsat News“ sakė gynybos ministro pavaduotojas Cezary‘jus Tomczykas.

„Kad galėtų tinkamai į jas reaguoti, Lenkijos kariuomenė surengė pratybas, kuriose dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. Lenkijos karių, taip pat [NATO] aljanso kariai, – paaiškino jis. - Nepamirškime, kad „Zapad 2025“ yra puolamųjų veiksmų pratybos.“

