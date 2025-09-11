Lenkija į pasienį su Baltarusija siunčia 40 tūkst. karių

Naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.
Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.
Zelenskis perspėja: „Panašu į repeticiją“
Rusijos dronų ataka Lenkijoje tam tikra prasme primena 2014-ųjų įvykius Kryme, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, rašo UNIAN.
„Mano nuomone, baisiausia tai, kad šis puolimas primena Krymą. Psichologiškai. Kuo tai skiriasi? Tiesiog dabar vyksta technologinis karas. Dabar nereikia žmonių žaliose uniformose, „žaliųjų žmogeliukų“, kaip juos vadino, kurie tiesiog įžengė į jūsų teritoriją.
Šiandien karas kitoks. O šiandien tą pačią rolę Lenkijos teritorijoje atliko Rusijoje pagaminti dronai“, – sako jis.
„Man tai labai primena Krymą. Ir aš manau, kad tai panašu į repeticiją. Todėl dalijuosi tuo, ką manau. Nes Putino žinutės yra žiniasklaidoje, jos yra viešos, jos visada buvo. Apie tas ar kitas Lenkijos dalis, kurias Lenkijai savo laiku padovanojo Sovietų Sąjunga. Tai yra ta pati retorika“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Penktadienį dėl rusų dronų įsibrovimo į Lenkiją skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba penktadienį surengs skubų posėdį po Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją, ketvirtadienį pranešė šiam organui pirmininkaujanti Pietų Korėja.
Susitikimui, rengiamam 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku, pritarė kelios JT Saugumo Tarybos narės, tokios kaip Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija ir Slovėnija, sakė diplomatiniai šaltiniai.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos 16 dronų nuolaužos.
Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
Prie Lenkijos rytinės sienos patruliuos Čekijos specialiųjų operacijų sraigtasparniai
Prie Lenkijos rytinės sienos patruliuos Čekijos specialiųjų operacijų sraigtasparniai, pranešė Čekijos gynybos ministerija.
Šis sprendimas priimtas po Lenkijos gynybos ministro Wladyslawo Kosiniako-Kamyszo ir jo kolegės iš Čekijos Janos Černochovos pokalbio telefonu. Jiedu kalbėjosi po incidento, kai keli Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę.
Ministerija pareiškė, kad trys patobulinti sraigtasparniai Mi-171Sz, dar žinomi pagal NATO kodinį pavadinimą Hip-L, bus išsiųsti padėti Lenkijai ginti rytinę sieną nuo mažame aukštyje skrendančių dronų. Misija truks iki trijų mėnesių.
Kartu su sraigtasparniais bus dislokuota iki 150 karių, pridūrė ministerija.
„Lenkija yra artima ir patikima mūsų sąjungininkė, todėl mūsų pagalbą laikau natūraliu dalyku“, – cituojamas J. Černochovos pareiškimas.
„Labai svarbu, kad pagalba atvyktų greitai ir Rusija suprastų, jog esame vieningi. Esame pasirengę dislokuoti dalinį per kelias dienas“, – sakoma jos pareiškime.
Čekijos kariai veiks pagal parlamento mandatą, suteiktą iki 2026 m., pagal jį šalis gali siųsti iš viso 2000 karių NATO rytinei sienai sustiprinti. Šiuo metu Čekijos kariai pagal šį mandatą yra dislokuoti Slovakijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.
Tuskas perspėjo piliečius dėl Lenkijai priešiškos Rusijos dezinformacijos
Ketvirtadienį, praėjus dienai, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo lenkus nepasiduoti Maskvos dezinformacijos kampanijoms ir paragino jų toliau neplatinti.
„Rusijos propagandos ir dezinformacijos skleidimas dabartinėje situacijoje yra Lenkijos valstybei žalingas veiksmas, tiesiogiai nukreiptas į tėvynės ir jos piliečių saugumą“, – socialiniame tinkle X parašė D. Tuskas.
Jis pridūrė, kad kvailumas ir kai kurios politinės pažiūros neturėtų būti vertinamos kaip tokių veiksmų „lengvinančios aplinkybės“.
Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija taip pat perspėjo apie dezinformaciją internete ir trečiadienį paskelbė Rusijos ir Baltarusijos šaltinių skleidžiamų naratyvų sąrašą.
Be kitų, skleidžiamas teiginys, kad Ukraina nori įtraukti Europos Sąjungos ir NATO narę Lenkiją į karą su Rusija, todėl išsiuntė dronus į šalį kaimynę.
Skaitmeninių reikalų ministerija taip pat pareiškė, kad teiginys, jog Lenkija yra visiškai bejėgė prieš dronus, yra Rusijos propaganda ir skirtas panikai skleisti.
D. Tuskas trečiadienį pranešė, kad naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido mažiausiai 19 dronų. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos dronai buvo numušti virš NATO teritorijos ir tai gali reikšti svarbų lūžio tašką Vakarų karinio Aljanso atsakui į vis didesnę Maskvos keliamą grėsmę.
Rusija neprisiėmė atsakomybės už Lenkijos oro erdvės pažeidimą. Jos gynybos ministerija „Telegram“ kanale paskelbė, kad Rusija „neturėjo ketinimo taikytis į Lenkijos infrastruktūrą“.
Trečiadienio vakarą Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad rastos 16 dronų nuolaužos.
Bijo būti kiti: Latvija uždaro oro erdvę virš sienos su Rusija ir Baltarusija
Po to, kai Lenkija paskelbė, kad įvedė skrydžių apribojimus palei sieną su Baltarusija ir Ukraina, panašių priemonių ėmėsi ir Latvija.
Nuo rugsėjo 11 d. 18 val. mažiausiai savaitę bus uždrausti skrydžiai virš rytinės Latvijos sienos. Tai rugsėjo 11 d. spaudos konferencijoje pareiškė šalies gynybos ministras Andris Sprūds, skelbia LSM.
Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba surengs skubų posėdį po Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją, ketvirtadienį pranešė lenkų Užsienio reikalų ministerija.
„Lenkijai paprašius bus sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis dėl Rusijos įvykdyto Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministerija.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos 16 dronų nuolaužos.
Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
Kinija viliasi, kad Lenkija ir Rusija dialogu spręs incidentą dėl rusų dronų įsibrovimo
Kinija ketvirtadienį pareiškė besivilianti, kad dialogas bus pasitelktas spręsti Maskvos ir Varšuvos ginčą, kai Lenkijos oro erdvėje buvo numušta rusų dronų.
„Kinijos pusė tikisi, kad visos susijusios šalys tinkamai išspręs savo ginčus dialogo ir konsultacijų būdu“, – spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo po 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų naktį į trečiadienį.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad 16 dronų nuolaužos buvo rastos.
Varšuvą incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
Rusija neigė, kad per savo ataką prieš Ukrainą taikėsi į greta jos įsikūrusią Lenkiją.
Lenkija ėmėsi priemonių: ribojami skrydžiai palei sieną su Baltarusija ir Ukraina
Nuo rugsėjo 10 d. Lenkija įvedė skrydžių apribojimus palei sieną su Baltarusija ir Ukraina. Jie galios iki gruodžio 9 d., pranešė Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra.
Sprendimas buvo priimtas Ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės prašymu ir yra skirtas nacionaliniam saugumui užtikrinti.
„Štai ir prasideda“: Trumpas sureagavo į dronų ataką prieš Lenkiją
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį sureagavo į naujienas, kad Lenkija numušė keliolika šalies oro erdvę pažeidusių dronų.
Apie tai trečiadienį D. Trumpas parašė savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“.
„Kas su Rusija, kad ji pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Štai ir prasideda!“ – parašė jis.
Lenkų prezidentas kalbėjosi su JAV lyderiu apie rusų dronų įskridimą į Lenkijos oro erdvę
Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis sakė telefonu pasikalbėjęs su JAV lyderiu Donaldu Trumpu apie rusų dronus, trečiadienio naktį įskriejusius į Lenkijos oro erdvę.
„Ką tik telefonu kalbėjausi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu apie daug Lenkijos oro erdvės pažeidimų, kuriuos įvykdė rusų dronai“, – trečiadienį vakare socialiniame tinkle „X“ parašė K. Nawrockis.
„Šis pokalbis yra mano konsultacijų su mūsų sąjungininkais dalis. Šiandienos derybos patvirtino mūsų vienybę“, – pridūrė jis.
Prezidento administracijos vadovas Zbigniewas Boguckis anksčiau trečiadienį privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė, kad tai ketvirtas tokio pobūdžio pokalbis po dviejų didesnės grupės vaizdo konferencijų, įvykusių prieš D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje ir po jo, taip pat po rugsėjį įvykusio K. Nawrockio vizito Jungtinėse Valstijose.
Prieš trečiadienio pokalbį su K. Nawrockiu, D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Vėl prasideda!“
Lenkija skelbė, kad per trečiadienio naktį buvo nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų ir kad buvo numušti keli dronai, Varšuvai ir jos NATO sąjungininkėms pakėlus naikintuvus.
Kariuomenės vadas: Lenkija ir Baltarusija keitėsi informacija apie dronus
Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad Baltarusija įspėjo ją apie dronus, kai naktį iš antradienio į trečiadienį per didžiulį Rusijos oro antskrydį prieš Ukrainą Lenkijos oro erdvę pažeidė keli Rusijos dronai. Gynybos ministerijos duomenimis, visi grėsmę kėlę dronai buvo numušti.
Generolas Wieslawas Kukula trečiadienio vakarą TVN 24 sakė, kad per praėjusios nakties incidentą Lenkija ir Baltarusija apsikeitė informacija apie dronus.
„Baltarusiai mus perspėjo, kad dronai skrieja mūsų kryptimi per jų oro erdvę“, – sakė generolas. Jis pridūrė, kad įspėjimas „mums buvo naudingas“.
W. Kukula sakė, kad Baltarusijos sprendimas bendradarbiauti stebina, atsižvelgiant į pastarojo meto jos veiksmus, aštrinančius padėtį prie sausumos sienos su Lenkija.
Pasak generolo, Lenkija „neatmetė“ pasiūlymo bendradarbiauti. W. Kukula sakė, kad Lenkija irgi pateikė baltarusiams informacijos apie objektus, judančius Baltarusijos link.
Lenkijoje aptiktos 16 Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos
Lenkijos institucijos po pranešimų apie 19 oro erdvės pažeidimų informavo, kad buvo aptiktos 16 Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi TVP.
Trečiadienį, rugsėjo 10-ąją, policija ir avarinės tarnybos patvirtino duomenis apie bepiločių orlaivių fragmentų ir raketų nuolaužų aptikimą keliuose šalies regionuose. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka sakė, kad fragmentai iš pradžių buvo rasti keliuose kaimuose, daugiausia rytinėje Liublino vaivadijoje, esančioje prie sienos su Ukraina, o vėliau – ir centrinėse Lodzės bei Varmijos Mozūrų vaivadijose ir pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Nuolaužų, be kita ko, rasta Čosnuvkoje, Češnikuose, Virikuose, Kživoviežba Kolonijoje, Vohine, Vielki Lane, Zablocie Kolonijoje, Vihaleve, Mniškove ir Olesne. Daugiau nuolaužų vėliau dar buvo rasta netoli Naujamiesčio prie Pilicos ir tarp Rabianų ir Severynovo kaimų Mazovijos vaivadijoje, Bychavka Tžečia kaime Liublino vaivadijoje ir Čyžuvo, Sobotkos bei Smykuvo kaimuose pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Lenkijos vyriausybės saugumo centras paskelbė perspėjimą visuomenei septyniose vaivadijose – Liublino, Pakarpatės, Palenkės, Mazovijos, Lodzės, Šventojo Kryžiaus ir Mažosios Lenkijos. Kaip teigiama, šie regionai, išsidėstę Rytų ir Vidurio Lenkijoje, parodo plačias Rusijos bepiločių orlaivių skrydžių trajektorijas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.
Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.
Lenkija į pasienį su Baltarusija siunčia 40 tūkst. karių
Išaugus įtampai po trečiadienį įvykusio Lenkijos oro erdvės pažeidimo, kai į šalies teritoriją įskrido būrys rusiškų dronų, Varšuva prie sienų su Baltarusija ir Rusija dislokuoja apie 40 tūkst. karių, pranešė naujienų portalas „TVP World“.
Gausesnio prie sienos sutelkto karių kontingento ir buvo tikimasi, nes Rusijos ir Baltarusijos pajėgos penktadienį pradės karines pratybas, o kai kurie jų etapai vyks netoli Lenkijos sienos.
Daug dėmesio sulauksiantys manevrai ir NATO reakcija į juos bus dar atidžiau analizuojami atsižvelgiant į trečiadienio įvykius, kai iš Rusijos atskriejusiems nepilotuojamiesiems orlaiviams numušti į orą buvo pakelti Lenkijos ir Nyderlandų naikintuvai.
Prognozuojama, kad periodiškai rengiamose bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose, pavadintose „Zapad 2025“, dalyvaus dešimtys tūkstančių kareivių, todėl Lenkija nusprendė prie rytinės sienos dislokuoti „apie 40 tūkst.“ savo karių.
„Lenkija jau daug mėnesių ruošėsi manevrams „Zapad 2025“, – transliuotojui „Polsat News“ sakė gynybos ministro pavaduotojas Cezary‘jus Tomczykas.
„Kad galėtų tinkamai į jas reaguoti, Lenkijos kariuomenė surengė pratybas, kuriose dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. Lenkijos karių, taip pat [NATO] aljanso kariai, – paaiškino jis. - Nepamirškime, kad „Zapad 2025“ yra puolamųjų veiksmų pratybos.“