TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Bijo būti kiti: Latvija uždaro oro erdvę virš sienos su Rusija ir Baltarusija

2025-09-11 12:16 / šaltinis: BNS
2025-09-11 12:16

Po to, kai Lenkija paskelbė, kad įvedė skrydžių apribojimus palei sieną su Baltarusija ir Ukraina, panašių priemonių ėmėsi ir Latvija.

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
10

Po to, kai Lenkija paskelbė, kad įvedė skrydžių apribojimus palei sieną su Baltarusija ir Ukraina, panašių priemonių ėmėsi ir Latvija.

7

Nuo rugsėjo 11 d. 18 val. mažiausiai savaitę bus uždrausti skrydžiai virš rytinės Latvijos sienos. Tai rugsėjo 11 d. spaudos konferencijoje pareiškė šalies gynybos ministras Andris Sprūds, skelbia LSM.

Oro erdvė prie sienos su Baltarusija ir Rusija uždaryta pagal Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NGP) rekomendaciją po rizikos įvertinimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Sprūds pažymėjo, kad trečiadienio įvykiai Lenkijoje yra akivaizdus NATO oro erdvės pažeidimas, ir Latvija turi imtis atitinkamų veiksmų. Nors šiuo metu Latvijai nėra tiesioginės grėsmės, prevencinės priemonės yra būtinos.

Rusijos dronai NATO oro erdvėje yra nerimą keliantis signalas, ir mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad neleistume eskaluoti atakų naudojant dronus“, – sakė A. Sprūds.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Oro erdvė bus uždaryta iki 6000 metrų aukščio 50 kilometrų zonoje nuo šalies išorinės sienos.

Oro erdvės uždarymas prie rytinės sienos leis visiškai kontroliuoti šią zoną ir palengvins neteisėtų skraidančių objektų aptikimą, taip pat atlaisvins ribotos oro erdvės zoną NATO Baltijos oro patruliavimo misijos naikintuvams ir Latvijos oro gynybos pajėgoms, paaiškino S. Sprūds.

Anksčiau Lenkija paskelbė, kad apribojo skrydžius palei sieną su Baltarusija ir Ukraina iki gruodžio 9 d.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas trečiadienį pranešė, kad naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido mažiausiai 19 dronų. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos dronai buvo numušti virš NATO teritorijos ir tai gali reikšti svarbų lūžio tašką Vakarų karinio Aljanso atsakui į vis didesnę Maskvos keliamą grėsmę. 

Rusija neprisiėmė atsakomybės už Lenkijos oro erdvės pažeidimą. Jos gynybos ministerija „Telegram“ kanale paskelbė, kad Rusija „neturėjo ketinimo taikytis į Lenkijos infrastruktūrą“. 

Trečiadienio vakarą Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad rastos 16 dronų nuolaužos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

šaunuoliai latviai
šaunuoliai latviai
2025-09-11 12:51
jiems rūpi savo žmonės ir ne tik
Atsakyti
Virgis
Virgis
2025-09-11 12:44
O mes palauksim. Kunigo su muzika panašu.
Atsakyti
Šaunuoliai latviai
Šaunuoliai latviai
2025-09-11 12:52
kada locheliai uždarys sienas ir oro erdvę Lietuvoje? Ko laukia? Aukų?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
