Lenkija ėmėsi priemonių: ribojami skrydžiai palei sieną su Baltarusija ir Ukraina

Sprendimas buvo priimtas Ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės prašymu ir yra skirtas nacionaliniam saugumui užtikrinti.
Ribojimų zonoje nuo saulėlydžio iki saulėtekio galioja visiškas skrydžių draudimas, išskyrus karinius lėktuvus.
Dieną ribojimai yra šiek tiek sušvelninti – skrydžiai leidžiami laikantis tam tikrų sąlygų, pažymima „Zerkalo“.
Rusija sako dronais į Lenkiją nesitaikiusi, bet nekomentuoja, ar pažeidė jos oro erdvę
Rusijos kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją.
Tokį pareiškimą ji paskelbė po to, kai NATO narė pareiškė numušusi kelis Rusijos dronus, kurie pažeidė jos oro erdvę.
„Nebuvo jokių ketinimų atakuoti jokių taikinių Lenkijos teritorijoje“, – teigė Rusijos gynybos ministerija anglų kalba išplatintame pranešime, nei patvirtindama, nei paneigdama, kad jos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę.
„Esame pasirengę konsultuotis šiuo klausimu su Lenkijos gynybos ministerija“, – pridūrė rusų ministerija.
Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.
D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.
Kelios Lenkijos sąjungininkės, įskaitant Vokietiją, kėlė versiją, kad oro erdvę pažeidę rusų dronai buvo „aiškiai pasiųsti šiuo kursu“.
Kremlius anksčiau atsisakė pakomentuoti incidentą.
