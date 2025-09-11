Rokas Garastas: „Džiugu, kad praleidę toliau žaidėme savo žaidimą“

Pirmame susitikime lietuvaičiai 0:4 pripažino Ukrainos pranašumą, o po keleto dienų dramatiškai paskutinėmis minutėmis išlygino rezultatą ir 1:1 išsiskyrė su Vengrijos bendraamžiais.
Po pirmųjų oficialių testų savo mintimis pasidalino Lietuvos rinktinės treneris Rokas Garastas.
„Turėjome atrankos ciklą su dvejomis rungtynėmis, visada norisi apžvelgti ne vienerias rungtynes, o abejas, nes keliaujame iš praeities į ateitį, iš vienų rungtynių į kitas. Pirmose rungtynėse 70 minučių turėjome savo momentus, savo discipliną ir savo planą, tačiau po praleisto įvarčio pasidavėme, labiausiai džiugu, kad šįkart anksti praleidus įvartį po klaidos, kuri gali nutikti, komanda visiškai nieko nepakeitė, toliau žaidėme savo žaidimą, ieškojome savo momentų.
Normalu, kad tai darė ir varžovai, bet galvoju, kad šiandien gavome žinojimą, jog kartu galime kentėti, išlaukti savo momento ir galų gale tas kentėjimas atnešė savo vaisių. Pelnėme pirmą tašką atrankoje, malonus jausmas ir pačiam, bet labai smagu ir už komandą, kad sugebame tokiu tempu augti.
Pirmas taškas yra smagus ir malonus, norime ateityje, žinodami savo braižą ir stilių, iškovoti tų taškų ir daugiau“, – kalbėjo rinktinės treneris.
Jo teigimu, tokios rungtynės davė naudingos informacijos ir prieš kitas atrankos rungtynes, kurias mūsiškiai kitą mėnesį žais svečiuose su Turkija.
„Spalio mėnesį mūsų laukia atrankos rungtynės su Turkijos komanda, žinome savo grupę ir žinome, jog nesvarbu, prie ką bežaistume, bus aukšto lygio varžovas.
Bet ir Ukraina su Vengrija buvo to paties lygmens, bet pasiruošėme planą, žinojome, ką turime neutralizuoti, kaip turime bandyti juos prilaikyti ir matėme, kad daugumoje situacijų tas veikė“, – akcentavo R. Garastas.
Patenkintas rinktinės parodytu charakteriu liko ir rinktinės futbolininkas Denis Ževžikovas.
„Po Ukrainos rungtynių buvo paprasta žinutė, jog taip negalime sudegti po praleisto įvarčio, manau, kad padarėme tinkamas išvadas, pakalbėjome su komanda, tą patį aiškiai pasakė ir treneris, kad taip negalima. Laikėmės savo plano ir galime džiaugtis tašku.
Galime pažiūrėti ir į nacionalinės rinktinės rungtynes prieš Nyderlandus, tai irgi buvo motyvacija, kuri mums parodė, kad galime su kiekvienu varžovu eiti ir žaisti bei kovoti ne tik dėl taško, bet ir dėl visų trijų“, – kalbėjo rinktinės narys.
Kitas rungtynes lietuviai spalio 10 dieną išvykoje žais su Turkija.
