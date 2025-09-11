Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Justinas Januševskis: „Pertrauka tikrai buvo reikalinga“

2025-09-11 15:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 15:20

„Panevėžio“ futbolo klubas per artimiausias dvi dienas sužais dvejas labai svarbias rungtynes prieš Marijampolės „Sūduvą“. Artimiausią penktadienį svečiuose įvyks Lietuvos futbolo A lygos 28-ojo turo akistata.

Justinas Januševskis | fk-panevezys.lt nuotr.

„Panevėžio“ futbolo klubas per artimiausias dvi dienas sužais dvejas labai svarbias rungtynes prieš Marijampolės „Sūduvą“. Artimiausią penktadienį svečiuose įvyks Lietuvos futbolo A lygos 28-ojo turo akistata.

REKLAMA
0

Donato Vencevičiaus treniruojama komanda, net ir nežibėjusi trečiame rate, vis dar laikosi 3-ioje turnyro lentelės vietoje. „Sūduva“ per 26 mačus surinko 45 taškus – 12 pergalių, 9 lygiosios ir 5 pralaimėjimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarpusavio dvikovos šiemet klostėsi labai skirtingai. Pirmame rate panevėžiečiai namuose nugalėjo 2:0, antra akistata Marijampolėje baigėsi lygiosiomis 0:0, savo ruožtu, trečiojo rato susitikimas įprasmintas sūduviečių laimėjimu 2:1. Kiek mažiau nei po savaitės abi komandos taip pat stos į kovą „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Apie penktadienio išvyką į Marijampolę mintimis pasidalino vidurio gynėjas Justinas Januševskis.

REKLAMA

„Šiuo metu žaidžiu su Seydina Keita, prisitaikyti daug laiko nereikėjo. Jis – žaidėjas su patirtimi, be to, tikrai kaip vidurio gynėjas – techniškas, greitas, tad vienas malonumas žaisti kartu su juo.

Pertrauka tikrai buvo reikalinga, nes turėjome labai įtemptą rugpjūčio mėnesį su daug rungtynių, tad norėjosi poilsio. O dėl to ar išėjo į naudą, pamatysime jau penktadienį. Manau, nesvarbu ar lygos, ar taurės rungtynės, vyraus toks pats futbolas. Abi komandos norės laimėti ir dės maksimalias pastangas, kad tai pasiektų“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo J. Januševskis.

„Sūduvos“ bei „Panevėžio“ dvikova vyks rugsėjo 12 dieną, penktadienį. Mačo pradžia Marijampolės futbolo arenos stadione – 19 val.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų