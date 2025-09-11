Justinas Januševskis: „Pertrauka tikrai buvo reikalinga“

Donato Vencevičiaus treniruojama komanda, net ir nežibėjusi trečiame rate, vis dar laikosi 3-ioje turnyro lentelės vietoje. „Sūduva“ per 26 mačus surinko 45 taškus – 12 pergalių, 9 lygiosios ir 5 pralaimėjimai.
Tarpusavio dvikovos šiemet klostėsi labai skirtingai. Pirmame rate panevėžiečiai namuose nugalėjo 2:0, antra akistata Marijampolėje baigėsi lygiosiomis 0:0, savo ruožtu, trečiojo rato susitikimas įprasmintas sūduviečių laimėjimu 2:1. Kiek mažiau nei po savaitės abi komandos taip pat stos į kovą „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje.
Apie penktadienio išvyką į Marijampolę mintimis pasidalino vidurio gynėjas Justinas Januševskis.
„Šiuo metu žaidžiu su Seydina Keita, prisitaikyti daug laiko nereikėjo. Jis – žaidėjas su patirtimi, be to, tikrai kaip vidurio gynėjas – techniškas, greitas, tad vienas malonumas žaisti kartu su juo.
Pertrauka tikrai buvo reikalinga, nes turėjome labai įtemptą rugpjūčio mėnesį su daug rungtynių, tad norėjosi poilsio. O dėl to ar išėjo į naudą, pamatysime jau penktadienį. Manau, nesvarbu ar lygos, ar taurės rungtynės, vyraus toks pats futbolas. Abi komandos norės laimėti ir dės maksimalias pastangas, kad tai pasiektų“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo J. Januševskis.
„Sūduvos“ bei „Panevėžio“ dvikova vyks rugsėjo 12 dieną, penktadienį. Mačo pradžia Marijampolės futbolo arenos stadione – 19 val.
