Rusų dronams įskridus į Lenkiją, Vokietija stipris NATO oro patruliavimą

Vyriausybės atstovas spaudai Stefanas Kornelius sakė, kad Vokietijos kariuomenė – Bundesveras – „padidins ir išplės“ virš Lenkijos vykdomas oro policijos funkcijas.
Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai antradienio naktį ir trečiadienį Varšuva užfiksavo 19 oro erdvės pažeidimų, kai į Lenkijos teritoriją įskrido rusiški nepilotuojamieji orlaiviai. Šis incidentas sulaukė tarptautinės bendruomenės pasmerkimo ir paskatino ES ir NATO sąjungininkes suteikti Lenkijai reikalingą paramą.
Rusija neigia esanti atsakinga šį incidentą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!