Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusų dronams įskridus į Lenkiją, Vokietija stipris NATO oro patruliavimą

2025-09-11 19:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 19:29

Lenkijai paskelbus, kad jos oro erdvėje buvo numušta keliolika Rusijos bepiločių orlaivių, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.

Po numuštų rusų dronų Lenkijoje patruliuoja pareigūnai (nuotr. SCANPIX)

Lenkijai paskelbus, kad jos oro erdvėje buvo numušta keliolika Rusijos bepiločių orlaivių, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.

0

Vyriausybės atstovas spaudai Stefanas Kornelius sakė, kad Vokietijos kariuomenė – Bundesveras – „padidins ir išplės“ virš Lenkijos vykdomas oro policijos funkcijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai antradienio naktį ir trečiadienį Varšuva užfiksavo 19 oro erdvės pažeidimų, kai į Lenkijos teritoriją įskrido rusiški nepilotuojamieji orlaiviai. Šis incidentas sulaukė tarptautinės bendruomenės pasmerkimo ir paskatino ES ir NATO sąjungininkes suteikti Lenkijai reikalingą paramą.

Rusija neigia esanti atsakinga šį incidentą.

