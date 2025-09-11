Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Įtariamasis, Vokietijos profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų

2025-09-11 17:45 / šaltinis: BNS
2025-09-11 17:45

17-metis kosovietis, įtariamas praėjusią savaitę subadęs Vokietijos profesinės mokyklos mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų, ketvirtadienį pareiškė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras. 

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

17-metis kosovietis, įtariamas praėjusią savaitę subadęs Vokietijos profesinės mokyklos mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų, ketvirtadienį pareiškė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras. 

1

„Pradinė konfiskuotų duomenų laikmenų analizė rodo, kad nusikaltimas buvo padarytas dėl religinių motyvų“, – Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės parlamento vidaus reikalų komitetui sakė Herbertas Reulas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 5 dieną Vokietijos vakaruose esančiame Esene, profesinėje mokykloje peiliu buvo sužalota mokytoja. 

Policija pranešė sulaikiusi pabėgti bandžiusį įtariamąjį.

Eseno profesinėje mokykloje siūlomos mitybos, namų ūkio ekonomikos ir sveikatos mokslų programos, sakoma jos interneto svetainėje.

Vokietijos dienraštis „Bild“ pranešė, kad per išpuolį dėl dūrio į pilvą nukentėjusi mokytoja buvo skubiai operuojama.  

