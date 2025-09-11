Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Panaikinus imunitetą, Vokietijos policija krėtė kraštutinės dešinės parlamentaro biurus

2025-09-11 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 14:58

Vokietijos tyrėjai ketvirtadienį atliko kratą kraštutinės dešinės įstatymų leidėjo Maximiliano Kraho biuruose, po to, kai žemuosiuose parlamento rūmuose buvo nubalsuota panaikinti jo parlamentinę neliečiamybę byloje, susijusioje su įtariamu Kinijos kyšininkavimu ir pinigų plovimu.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos tyrėjai ketvirtadienį atliko kratą kraštutinės dešinės įstatymų leidėjo Maximiliano Kraho biuruose, po to, kai žemuosiuose parlamento rūmuose buvo nubalsuota panaikinti jo parlamentinę neliečiamybę byloje, susijusioje su įtariamu Kinijos kyšininkavimu ir pinigų plovimu.

Drezdeno miesto rytinėje Vokietijos dalyje prokurorai pranešė, kad kratos buvo atliktos M. Kraho biuruose, įsikūrusiuose Bundestago pastate Berlyne (žemuosiuose parlamento rūmuose), taip pat jo biuruose ir privačioje rezidencijoje Drezdene.

Tuo tarpu Belgijos ir Eurojusto tyrėjai atliko kratas M. Kraho biuruose Briuselyje, kur jis 2019-2025 m. dirbo Europos Parlamento nariu.

Baigęs darbą Briuselyje, M. Krahas Vokietijos parlamento nario pareigas eina nuo vasarį įvykusių visuotinių rinkimų, kuriuose jo partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) užėmė antrąją vietą.

Gegužės pradžioje Drezdeno prokurorai pradėjo tyrimą dėl kaltinimų, kad ankstesnės Europos Parlamento nario kadencijos metu M. Krahas priėmė kyšį iš Kinijos. M. Krahas taip pat buvo kaltinamas pinigų plovimu.

M. Krahas tokius kaltinimus neigia, tačiau ketvirtadienį į prašymus pakomentuoti šią informaciją neatsakė.

Partijos AfD lyderiai Alice Weidel ir Tino Chrupalla kratas pavadino „rimtu reikalu“ ir pareikalavo, kad tyrimas būtų kuo greičiau baigtas, o jo rezultatai – paviešinti.

Drezdeno prokuratūros teigimu, šiuo metu vis dar vyksta preliminarus tyrimas dėl įtariamų Rusijos mokėjimų, susijusių su M. Krahu.

Su Kinija susijusio tyrimo tikslas – nustatyti, ar yra „pakankamai pagrindo pareikšti kaltinimus, o gal procesas turėtų būti nutrauktas“, – paaiškino prokurorai.

Prokurorai prašė panaikinti jo imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo.

M. Krahas yra itin prieštaringai vertinama figūra net jo paties partijoje.

Praėjusiais metais vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose jis buvo pagrindinis partijos AfD kandidatas, tačiau jo kampaniją užtemdė skandalas.

Šį mėnesį jis jau yra davęs parodymus kitoje byloje, susijusioje su buvusiu padėjėju, kuris kaltinamas šnipinėjimu Kinijos žvalgybai.

M. Krah Drezdeno aukštesniajam apygardos teismui teigė nežinojęs, kad jo buvęs darbuotojas, įvardytas tik kaip Jianas G., galimai rinko žvalgybinę informaciją apie svarbiausius partijos AfD narius ir Pekino naudai šnipinėjo Kinijos disidentus.

