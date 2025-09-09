Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pistorius: Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“

2025-09-09 21:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 21:15

Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot", o pirmieji paleidimo įrenginiai jau pasiekė šią šalį.

Ukrainiečiai pademonstravo, kaip naudojasi „Patriot“: (nuotr. stop kadras)

Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“, o pirmieji paleidimo įrenginiai jau pasiekė šią šalį.

2

Apie tai pradėdamas 30-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės (Ramšteino formato) susitikimą paskelbė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

„Be nuolat tiekiamų ginklų sistemų ir šaudmenų, Vokietija šiuo metu pristato Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“. Pirmieji paleidimo įrenginiai jau perduoti Ukrainai“, – pabrėžė B. Pistorius.

Jis padėkojo partneriams iš Norvegijos, kurie padengė pusę abiejų sistemų kainos.

Rugpjūčio 24 d. buvo paskelbta, jog Norvegija skiria maždaug 7 mlrd. Norvegijos kronų (696,12 mln. JAV dolerių) finansuoti Ukrainai skirtas priešlėktuvinės gynybos sistemas.

