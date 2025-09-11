Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VRM perspėja apie didėsiančius transporto srautus iš Lenkijos

2025-09-11 15:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 15:56

Lenkijai nusprendus nuo šio penktadienio uždaryti visus pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, Vidaus reikalų ministerija (VRM) perspėja apie didėsiančius krovinių transporto iš Lenkijos srautus ir dėl to susidarysiančias automobilių eiles pasienyje.

Transportas BNS Foto

Lenkijai nusprendus nuo šio penktadienio uždaryti visus pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, Vidaus reikalų ministerija (VRM) perspėja apie didėsiančius krovinių transporto iš Lenkijos srautus ir dėl to susidarysiančias automobilių eiles pasienyje.

REKLAMA
0

Kaip teigiama VRM pranešime spaudai, Lenkijai paskelbus apie pasienio kontrolės punktų su Baltarusiją uždarymą, aptartas institucijų bei tarnybų pasirengimas galimam transporto srauto padidėjimui Lietuvos-Baltarusijos pasienyje bei transporto srautų sureguliavimo algoritmai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nutarė Lenkija, per kaimyninės šalies pasienio kontrolės punktus į Baltarusiją negalės vykti nei sausumos, nei geležinkelių transportas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, dėl šio Lenkijos sprendimo ir kitų aplinkybių būtina ruoštis suvaldyti pasienyje padidėsiančius transporto srautus.

REKLAMA
REKLAMA

„Ne tik Lenkijos sprendimas, bet ir Baltarusijoje vykstančios „Zapad“ pratybos, galiausiai mūsų pasienyje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija – tai aplinkybės, kurios visas atsakingas institucijas skatina atidžiau stebėti transporto srautus ir iš anksto imtis papildomų kontrolės bei prevencijos priemonių. Privalome būti pasiruošę visiems galimiems scenarijams. Esant būtinybei ribosime transporto pateikimą į Lietuvos teritoriją“, – VRM pranešime cituojamas V. Kondratovičius.

REKLAMA

Lietuvos institucijų vertinimu, didžiausią riziką gali kelti didėsiantis krovinių transporto iš Lenkijos srautas ir dėl to susidarysiančios automobilių eilės pasienyje.

Susiekimo ministerijos duomenimis, iki šiol kasdien per Lenkiją į Baltarusiją vyksta apie 1 200 vilkikų.

Anot Muitinės departamento, per Medininkų iš Šalčininkų kontrolės punktus kasdien iš Lietuvos į Baltarusiją praleidžiama iki 200 krovininių automobilių. Į Lietuvą atvykstančio krovininio transporto srautas per parą siekia apie 150-mt vilkikų.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiuojama, šiuo metu pasienio kontrolės punktuose iš viso yra apie 500 vietų automobiliams. Yra galimybė laukimo aikštelėse laikinai išplėsti vietų skaičių iki 1000.

Anot VRM, institucijų pasitarimo metu nuspręsta, kad policijos pareigūnai griežčiau reguliuos eismą ir neleis krovininiam transportui stovėti draudžiamose vietose šalia kelio.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį paskelbė, kad uždaroma siena su Baltarusija, reaguojant į būsimas bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad“.

Pratybos „Zapad-2025“ vyks rugsėjo 12-16 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų