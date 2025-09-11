Nemažos išlaidos: štai kiek NATO kainavo Rusijos dronų virš Lenkijos numušimas

Pažymima, kad Lenkijoje oro erdvės apsaugai buvo panaudoti, be kita ko, modernūs naikintuvai F-35 iš Nyderlandų ir priešlėktuvinės gynybos sistemos „Patriot“ iš Vokietijos.
NATO nustatė, kad trys rusų dronai buvo sunaikinti dviem naikintuvais F-35. Ketvirtasis rusų dronas – dar neaišku.
Naikintuvų pilotai numušė Rusijos dronus naudodami „AIM-9 Sidewinder“ tipo raketas, o kiekvienas paleidimas kainuoja daugiau nei 400 000 eurų. Žurnalistai pabrėžė, kad trims Rusijos dronams numušti reikėjo mažiausiai trijų raketų, iš ko matyti, kad NATO teko išleisti mažiausiai 1,2 mln. eurų Lenkijos oro erdvės apsaugai.
Neefektyvu?
„Bild“ priduria, kad vieno Rusijos puolamojo drono kaina yra tik keli tūkstančiai eurų. Aukšto rango NATO pareigūnas pokalbyje su žurnalistais pareiškė, kad F-35 naudojimas prieš dronus yra neefektyvus.
Leidinio duomenimis, aljansas dabar svarsto įvairias galimybes, kaip reaguoti į Rusijos provokacijas. Visų pirma, NATO štabuose buvo padidintas darbuotojų skaičius, o padidinta kovinė parengtis galioja dieną ir naktį.
Taip pat Aljansas planuoja perkelti papildomus oro gynybos pajėgumus į rytinį flangą. Taip pat svarstoma galimybė pradėti atgrasymo misiją, reaguojant į vienos iš NATO šalių narių oro erdvės pažeidimą. Joje gali būti panaudoti kariniai laivai, povandeniniai laivai, žvalgybiniai lėktuvai ir dronai.
Be to, „Bild“ žurnalistai mano, kad NATO šalys turėtų pasimokyti iš Ukrainos, kaip kovoti su dronais. Pavyzdžiui, ukrainiečiai naudoja triukšmo jutiklius, kurie gali aptikti priešo dronus, o mobiliosios ugnies grupės leidžia numušti bepiločius daug pigiau.
Rusų dronai Lenkijoje
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pranešė, kad naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido mažiausiai 19 dronų. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos dronai buvo numušti virš NATO teritorijos ir tai gali reikšti svarbų lūžio tašką Vakarų karinio Aljanso atsakui į vis didesnę Maskvos keliamą grėsmę.
Rusija neprisiėmė atsakomybės už Lenkijos oro erdvės pažeidimą. Jos gynybos ministerija „Telegram“ kanale paskelbė, kad Rusija „neturėjo ketinimo taikytis į Lenkijos infrastruktūrą“.
Trečiadienio vakarą Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad rastos 16 dronų nuolaužos.
