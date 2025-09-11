Šakalienė apie galimą oro erdvės pažeidimą: „Nebuvo fiksuota jokių objektų“

Vis dėlto kariuomenės vadas pripažino, kad NATO sąjungininkų naikintuvai į orą kilo net tris kartus – tačiau neatskleidė, kodėl reikėjo tiek kartų reaguoti. D. Šakalienė ir toliau atsisako komentuoti Baltarusijos pranešimą, esą ši perspėjo Lietuvą ir Lenkiją apie atskrendančius dronus. Nors Lenkijos kariuomenės vadas tokią informaciją patvirtino.
Įvykio nekomentuoja
Vakar viso regiono dėmesys buvo nukreiptas į naktinius įvykius Lenkijoje, kai į jos teritoriją įskrido daugiau nei 20 rusiškų dronų. Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad buvo pažeista ir Lietuvos oro erdvė. Tai skelbė vokiečių leidinys „Bild“, remdamasis savais šaltiniais NATO aljanse.
Kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija vakar į klausimą, ar toks įvykis tikrai buvo, neatsakė. Tik paminėjo, kad buvo pakelti sąjungininkų naikintuvai, tačiau šie nieko nerado. Šiandien kariuomenės vadas sako, kad naikintuvai į orą kilo ne vieną ir ne du kartus.
„Galiu pasakyti, kad nieko nebuvo fiksuota, todėl neturime ko komentuoti. Tyrimai vyksta, stebime, kas galėtų būti. Tai yra nuolatinė būsena, kaip ir visame planavime bei informacijos dalijimesi“, – teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
„Mes patikrinome visus signalus ir ne – nebuvo fiksuota jokių objektų“, – teigia D. Šakalienė.
Signalas buvo – objektų ne
Objektai nefiksuoti, bet, pasak vado, signalų buvo. Atliekami tyrimai, tačiau vokiečių žiniasklaidos pranešimų jis aiškiai nepaneigia – sako, kad gandų komentuoti negali.
„Šiuo konkrečiu atveju, apie kurį jūs kalbate – „Bild“, – aš nežinau, iš kur jie paėmė tą informaciją, bet aš negaliu komentuoti gandų. Mes galime tik pasakyti, kad šiuo metu organizuojame savo gynybą, stebėjimą ir, žinoma, labai intensyviai sekame, kas vyko Lenkijoje“, – teigia R. Vaikšnoras.
Tiek kariuomenė, tiek ministerija sako, kad šiuo metu reaguojama į bet kokius signalus – naikintuvai į orą keliami beveik kasdien. Tačiau kokie vakar buvo gauti signalai, kad prireikė net tris kartus kelti naikintuvus – neatskleidžiama.
„Dabar padidintas jautrumas. Kaip ir ministrė minėjo, kiekvieną atvejį, kuris galimai galėtų rodyti, kad tai yra kažkokie skraidantys objektai, vertiname rimtai ir imamės visų priemonių – jei įmanoma, pakeliame naikintuvus“, – teigia R. Vaikšnoras.
Vakar Baltarusija pranešė, kad apie dronų ataką perspėjo tiek Lietuvą, tiek Lenkiją. Nors Lenkijos kariuomenės vadas tai patvirtino, D. Šakalienė sako, kad Lietuva to nekomentuos – nei patvirtins, nei paneigs.
Daugiau žiūrėkite aukščiau esančiame video.