TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė perspėja: prasideda pratybos, itin žemai skraidys lėktuvai

2025-09-06 08:38 / šaltinis: BNS
2025-09-06 08:38

Lietuvoje šeštadienį prasideda Karinių oro pajėgų (KOP) pratybos, per kurias bus aktyvuojamos laikinos ribojamosios zonos.

Baigėsi pratybos „Perkūno griausmas 2018“. Ievos Budzeikaitės (KAM) nuotr.

Lietuvoje šeštadienį prasideda Karinių oro pajėgų (KOP) pratybos, per kurias bus aktyvuojamos laikinos ribojamosios zonos.

3

Anot KOP pranešimo, rugsėjo 6–23 dienomis pratybų metu žemame aukštyje skraidys Belgijos oro pajėgų transporto lėktuvai „A400M Atlas“.

Skrydžiai vyks didžiojoje Lietuvos dalyje ir pasienio zonoje. Dalis skrydžių bus vykdomi itin žemai – žemiau nei 500 pėdų (apie 150 metrų).

Be to, Lietuvos oro erdvėje periodiškai bus aktyvuojamos laikinos ribojamosios zonos, skirtos karinių orlaivių skrydžiams itin žemame aukštyje.

„Jos įvedamos siekiant užtikrinti karinių skrydžių saugą, orlaivių įgulų ir gyventojų apsaugą bei apriboti civilinių orlaivių ir bepiločių orlaivių skrydžius. Visi skrydžiai vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų“, – nurodė KOP.

Kaip BNS rašė, rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvoje vyks kelios Lietuvos ir sąjungininkų karių pratybos. Vien „Perkūno griausmo“ pratybose planuoja dalyvauti apie 17 tūkst. karių.

