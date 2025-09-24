Po kilusio skandalo nebelieka „Čia tik tarp mūsų“ tinklalaidės: atskleidė, kodėl taip nusprendė

„Čia tik tarp mūsų“ tinklalaidė nebeišvys gerbėjų, o apie tai pranešė dvi šios tinklalaidės vedėjos, Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė.
Nebelieka tinklalaidės
Nors vos prieš kelias dienas moterys skelbė apie naujojo tinklalaidės sezono pradžią, dabar moterys socialiniuose tinkluose pasidalino žinia, jog nebelieka jų puoselėtos tinkalalaidės ir skyrė jautrius žodžius.
„Kas tikrai galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, pavirto į didelį skandalą ir dramą, tai tubųt buvo apkabėta visose platformose, per pastarasias dienas apie save išgirdome daug baisių dalykų“, – kalbėjo Aistė.
„Nusprendėme nebetęsti mūsų podcasto ir atsiprašome visų žiūrovų, kurie labai laukė“.
Per itin trumpą laiką moterų vaizdo įrašas sulaukė beveik 100 tūkst. peržiūrų ir gausybės komentarų su liūdesiu bei palaikymu.
Anksčiau pranešė apie naują sezoną
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos.
„Čia tik tarp mūsų“ naujas sezonas JAU NUO RUGSĖJO 28 D.!
Ir užbėgant įvykiams už akių, mūsų projektą nusprendė palikti Vita Žiba, siekiant susikoncentruoti į asmeninius darbus bei projektus.
Didelis ačiū ir didžiausios, didžiausios sėkmės! You go girl!
O šį sezoną mūsų laukia daug naujų įdomių svečių, istorijų, pasidalinimų, renginių ir didelių naujienų! Nekankraujame viskuo pasidalinti!
Ačiū Jums, kad mus žiūrit! Susimatom jau labai greitai. Su meile, „Čia tik tarp mūsų“ komanda“, – rašoma socialinio tinklo įraše.
Netrukus po įrašu sureagavo ir pati Vita Žiba: „Merginos! Ačiū. Ačiū, kad ir ne viešai mane palaikėt nusprendus siekti savo tikslų. Kitos būtų tiesiog praignoravusios. Jūs esate moterų solidarumo pavyzdys.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!