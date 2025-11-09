Klaipėdiečių košmaras dėl įsigyto automobilio – jau po 3 dienų tapo netinkamas eismui

Mat po 3 dienų prietaisų skydelyje sužibo „Check Engine“ lemputė. Autoservise paaiškėjo, kad buvo parduotas automobilis su daugybe trūkumų.
Maža to, netrukus šiai transporto priemonei buvo panaikinti techninė apžiūra ir automobiliui apskritai uždrausta dalyvauti eisme.
Šios bylos ėmėsi Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai. Teismas konstatavo, kad naudoto „Volvo XC90“ pirkimo–pardavimo sutartis tarp sutuoktinių pirkėjų ir įmonės turi būti nutraukta.
Anot teisėjų, po sandorio greitai paaiškėję esminiai trūkumai neleido transporto priemonės protingą laiką naudoti pagal paskirtį. Todėl ieškovams teismas priteisė 9 700 eurų už automobilį ir papildomai – beveik 5 tūkst. eurų patirtų nuostolių bei 2 345 eurus bylinėjimosi išlaidų.
Itin nesėkmingas pirkinys
Sutuoktiniai 2023 m. birželio 14 d. už 9 700 eurų iš įmonės įsigijo 2013 metų gamybos „Volvo XC90“. Pardavėjas iškart sumažino kainą 300 eurų, nes buvo pastebėti smulkūs defektai (neveikė kairės priekinių durų centrinis užraktas, stoglangis, prietaisų skydelyje rodė padangų slėgio gedimą).
Bandomojo važiavimo nebuvo – automobilis pardavėjo iniciatyva iškart buvo pristatytas į „Regitrą“.
Praėjus trims dienoms po pirkimo, prietaisų skydelyje užsidegė „Check Engine“ lemputė. 2023 m. birželio 23 d. oficialiame servise nustatyti šie trūkumai: vairo traukės gedimas, tepalų nuotėkis, dėl jo išsiplėtusios aušinimo skysčio žarnos, priekinių atraminių guolių defektas, aktyvi katalizatoriaus klaida.
Praėjus vos dviem savaitėms po sandorio – 2023 m. birželio 28 d. – bendrovė „Transkona“ panaikino techninę apžiūrą dėl vairavimo mechanizmo ir traukių būklės, todėl automobiliui apskritai uždrausta dalyvauti eisme.
Sutuoktiniai teigė, kad vien katalizatoriaus keitimas būtų kainavęs 6 722 eurus. O iki tol jau už remontą buvo sumokėta 4 606 eurai.
Be to, paaiškėjo dar viena aplinkybė – 2017 m. gruodį automobilio rida buvo 167 791 km, o 2019 m. lapkritį – 87 677 km. Tai reiškia, kad tuo laikotarpiu fiksuotas mažiausiai 80 114 km sumažėjimas, todėl tikėtinas odometro duomenų klastojimas ir reali rida didesnė už nurodytą.
Pardavėjas: defektai – natūralus nusidėvėjimas
Automobilį pardavusios įmonės atstovai prašė ieškinį atmesti. Teigta, jog automobilis pardavimo metu turėjo galiojančią techninę apžiūrą, užsivedė ir važiavo, o per 14 dienų pirkėjai nuvažiavo 717 km – tai esą patvirtina tinkamumą naudoti.
Skundai dėl katalizatoriaus – tai eksploatacinis dalykas, kurį galima spręsti naudota detale pigiau. Esą pirkėjai neįrodė ryšio tarp patirtų remonto išlaidų ir pardavėjos neteisėtų veiksmų, o dalis darbų – tik techninės būklės gerinimas.
Dėl ridos – skelbime ir sutartyje nurodyta tikroji rida, o apie istoriją buvo kalbėta, įskaitant tai, kad automobilis yra iš JAV ir buvo patekęs į eismo įvykį.
Teismo sprendimas palankus pirkėjams
Teismas pabrėžė, kad defektai buvo nustatyti vos po kelių dienų, o po dviejų savaičių panaikinta techninė apžiūra.
Autoserviso pateikti duomenys apie aktyvią katalizatoriaus klaidą, būtinybę keisti detalę ir kiti važiuoklės sutrikimai vertinti kaip patikimi.
Pardavėjo argumentas, jog katalizatorių būtų galima keisti pigiau naudotu, neparemtas jokiais objektyviais įrodymais.
Teismas nurodė, kad netikslūs ridos duomenys – paslėptu trūkumu, turinčiu esminę reikšmę apsisprendžiant pirkti automobilį.
Teismas padarė išvadą, kad automobilio trūkumai yra esminiai. Transporto priemonės būklė neatitiko to, ko pirkėjas galėjo pagrįstai tikėtis įsigydamas net ir naudotą automobilį. Todėl sutartis turi būti nutraukta.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos.
