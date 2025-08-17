Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Į sceną Kalifornijos Santa Rozos mieste kviečiama Popė – kinų kuoduotosios veislės šunytė. Šešerių metų veislės kalytė užėmė trečią vietą bjauriausio pasaulio šuns konkurse. O prizu, panašu, labiau džiaugiasi Popės šeimininkė.
„Manau, kad tai puikus jos unikalaus stiliaus patvirtinimas. Patvirtinimas, kad ji ne bjauriausias šuo“, – sakė šuns šeimininkė Allison Green.
Į sceną nešamas bjauriausias šių metų šuo – kalytė Petunija. Tapusi bjauriausiu pasaulio šunimi, Petunija savo šeimininkei uždirbo 5000 dolerių prizą.
Bjauriausio šuns konkursas Kalifornijoje kiekvienais metais rengiamas siekiant atkreipti dėmesį į beglobius gyvūnus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: