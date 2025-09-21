Šį lipduką ant savo namų durų pamačiusi moteris pakraupo: įspėja kitus apie jo reikšmę

Maži lipdukai buvo aptikti prie namų, kuriuose laikomi šunys. Dėl to daugelį apėmė nerimas, kad piktavališki žmonės gali bandyti pavogti brangius gyvūnus. Susirūpinę šeimininkai socialiniuose tinkluose dalijosi įspėjimais ir ragino visus būti budrius, rašė mirror.co.uk.
Viena šuns savininkė papasakojo, kad ryte ant savo durų rado mėlyną lipduką. Ji teigė niekada anksčiau nemačiusi nieko panašaus, todėl pasidalijo įrašu „Crimewatch“ grupėje, norėdama sužinoti, ar kiti pastebėjo tą patį. Pasak jos, kai kurie reagavo šaipydamiesi, bet ji jautė, jog tai gali būti svarbus ženklas. Moteris patikslino, kad lipdukas nurodė, jog jos namuose auga patinai: abu jos šunys yra patinai, vienas iš jų itin vertingas. Ji tikino, kad svarbiausia buvo perspėti kitus neignoruoti tokių ženklų.
Kaip apsaugoti savo augintinį nuo vagystės?
„TeamDogs“ pateikė patarimų, kaip užtikrinti šunų saugumą:
- Šunį reikia pažymėti mikroschema, o duomenis nuolat atnaujinti duomenų bazėje;
- Gyvūnas visada turi turėti antkaklį su savininko informacija;
- Būtina būti atsargiems pasivaikščiojimų metu, ypač kai prie šuns artinasi nepažįstami;
- Paleidus nuo pavadėlio, šuo turi gebėti grįžti pas šeimininką;
- Svarbu pasirūpinti kiemo, vartų bei įėjimų apsauga;
- Negalima palikti šuns vieno automobilyje ar pririšto prie parduotuvės.
Įspėja visus
Moteris, siekdama apsisaugoti, prie savo namų įsirengė stebėjimo kameras. Vis dėlto ji nėra vienintelė radusi tokį lipduką – panašūs atvejai užfiksuoti ir Birkenheade. „Norėjau įspėti žmones, kol dar nevėlu. Gal ir atrodau pernelyg sunerimusi, bet juk visko pasitaiko. Turiu šunį, kuris saugo duris, tačiau niekas nežino, ar jo nepabandys nunuodyti. Mano šuniukai man yra brangiausias turtas“, – sakė ji.
Praėjusiais metais „The Mirror“ rašė apie dvi mergaites – 10-metę Sophie ir jos draugę Danielle iš Satono, šiaurės Dublino, kurios savo rajone pastebėjo vagių ženklus ir valandų valandas nuiminėjo lipdukus nuo kaimynų vartų bei šiukšliadėžių.
Nusikalstamos grupuotės tokius plastikinius žymenis naudoja nurodydamos šunų savybes, o kreida pažymi, ar namuose gyvena senyvas žmogus, ar veikia signalizacija. Policija jau anksčiau yra perspėjusi gyventojus atkreipti dėmesį į tokius slaptus ženklus prie jų namų.
