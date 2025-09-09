Išėjusią bėgioti dukrą mama vėliau atpažino tik iš liemenėlės: tokio košmaro nelinkėtų niekam

Incidentas įvyko liepos 17 d., apie 6.30 val. ryto, Niuberio Springsuose, Kalifornijoje.
Mirror.co.uk rašo, jog po išpuolio Tracy prireikė daugiau nei 500 siūlių. Viena kaimynė išgirdo jos klyksmą ir pamatė, kaip merginą drasko užpuolę šunys. Tracy išsipurvinusi žemėmis, manė, kad jai buvo nuplėštos rankos. Kaimynė iškvietė greitąją pagalbą, kuri atvyko kartu su merginos mama.
Mama neatpažino dukros
„Maniau, kad jie jai nuplėšė rankas“, – sakė sukrėsta mama „ABC News“.
„Aš jos neatpažinau. Ji buvo tokia purvina, visas kūnas buvo vien žemės. Atpažinau jos liemenėlę, tai ir buvo vienintelis dalykas, pagal kurį supratau, kad tai mano dukra.
Tracy iš karto buvo išgabenta į ligoninę, kur kelias dienas kentėjo siaubingus skausmus. Merginai buvo daugiau nei 500 žaizdų visame kūne.
Jos patėvis Carlos Ramirez sakė: „Mano galvoje buvo pačios baisiausios mintys. Tai ne vienas ar du šunys – jų buvo daug. Jie kandžiojo visas kūno vietas, kokias tik galite įsivaizduoti, išskyrus kulkšnis“.
Policija patvirtino, kad merginai padarytos didelės žaizdos, nubrozdinimai ir nuplėšta oda.
Sulaikytas įtariamasis
Pareigūnai sulaikė Craigą Simmonsą, kuris yra siejamas su šiuo išpuoliu.
61 metų vyras buvo areštuotas rugpjūčio 13 d., po to, kai policija vykdė jo namų stebėjimą. Pareigūnai tvirtina, kad matė, kaip Simmonsas važiavo dviračiu netoli savo namų. Prieš šią tragediją iš jo teritorijos jau buvo paimta 16 šunų.
Simmonsui pateikti kaltinimai dėl gyvūno laikymo, sukėlusio sunkų kūno sužalojimą. Šerifo departamentas mano, kad incidento metu įtariamojo šunys nebuvo nei aptverti, nei pririšti.
