TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sužinokite: didžiausia vidutinė alga Lietuvoje rugsėjį siekė 38,7 tūkst. eurų

2025-10-27 14:47 / šaltinis: BNS
2025-10-27 14:47

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje rugsėjį mokėjo Rusijos piliečio Igorio Macaniuko iš dalies valdoma kompiuterių programų kūrėja „Planner5D“ – 18 visą ar ne visą mėnesį dirbusių jos darbuotojų gavo vidutiniškai 38,7 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros“ duomenys.

Eurai (nuotr. SCANPIX)

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje rugsėjį mokėjo Rusijos piliečio Igorio Macaniuko iš dalies valdoma kompiuterių programų kūrėja „Planner5D" – 18 visą ar ne visą mėnesį dirbusių jos darbuotojų gavo vidutiniškai 38,7 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros" duomenys.

Antroje vietoje buvo krovinių vežimo ir logistikos grupė „Girteka Group“, kurios penkių darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 37,9 tūkst. eurų, trečioje – pasaulinės maisto produktų gamintojos „Bonduelle“ Lenkijos padalinys, Lietuvoje vidutiniškai mokėjęs 34,1 tūkst. eurų.

Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupių Baltijos šalyse „Akola Group“ 21-am darbuotojui išmokėjo vidutiniškai 25,9 tūkst. eurų, informacinių technologijų bendrovės „Microsoft“ Lietuvos padalinys 13-ai žmonių – 20,9 tūkst. eurų.

„MG grupės“ valdomo holdingo „MG Investment“ keturi darbuotojai rugsėjį vidutiniškai gavo po 18 tūkst. eurų, šeši elektroninių pinigų įstaigoje „Blender Lithuania“ dirbantys žmonės – 16,1 tūkst. eurų, aštuoni sankcionuotos Rusijos kapitalo mineralinio vandens „Borjomi“ prekybos įmonės „IDS Borjomi Europe“ darbuotojai – 15,6 tūkst. eurų.

Informacinių technologijų startuolio „Evergrowth“ devynių darbuotojų atlyginimų vidurkis rugsėjį siekė 13,8 tūkst. eurų, o aukštųjų technologijų įmonių grupės „Teltonika“ įkūrėjo Arvydo Paukščio valdomoje investicijų bendrovėje „AGP Investments“ dirbusių septynių žmonių – 13,6 tūkst. eurų.

Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana rugsėjį buvo langų, durų ir fasadų gamybos įmonėje „Megrana fasadai“ su vienu darbuotoju – 9,25 tūkst. eurų.

Toliau rikiavosi informacinių technologijų bendrovė „Cast AI“ (76 darbuotojai) su 8,12 tūkst. eurų, e. parduotuvių paslaugų tiekėja „Shopify Lithuania“ (23) – 8 tūkst. eurų, „Akola Group“ (21) – 7,96 tūkst. eurų, „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinė rangovė „Petrofac International“ (145) – 7,67 tūkst. eurų.

„Akola Group“ agroverslo įmonė „Linas Agro“ 211 darbuotojų mediana siekė 7,56 tūkst. eurų, tarptautinio farmacijos koncerno „Berlin Chemie“ Lietuvos didmeninės vaistų prekybos bendrovės „Berlin Chemie Menarini Baltic“ 67 darbuotojų – 7,53 tūkst. eurų, Jungtinės Karalystės elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos „Tide Platform“ filialo Lietuvoje  37 žmonių – 7,46 tūkst. eurų.

Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ Lietuvoje išmokėtų atlyginimų mediana rugsėjį siekė 7,09 tūkst. eurų, daiktų interneto prietaisų gamybos grupės „Teltonika IoT Group“ (62) – 7,04 tūkst. eurų.

indeliai.lt

