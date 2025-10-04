Kalendorius
Jungtinę Karalystę ir Airiją talžo audra „Amy“

2025-10-04 14:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 14:00

Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Airijoje siaučiant audrai „Amy“ vienas žmogus žuvo, o šimtai tūkstančių liko be elektros. JK ir Airijoje smarkiai lyja, o vėjo greitis kai kur siekia 144 km per valandą.

Audra (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Airijoje siaučiant audrai „Amy" vienas žmogus žuvo, o šimtai tūkstančių liko be elektros. JK ir Airijoje smarkiai lyja, o vėjo greitis kai kur siekia 144 km per valandą.

1

Didžiojoje dalyje Britų salų šeštadienį dėl audros paskelbtas geltonos spalvos pavojus, reiškiantis, kad nepalankūs orai vietomis gali padaryti nedidelį poveikį, o kai kur gali sutrikti susisiekimas. 

Škotijos Tairio saloje užfiksuotas didžiausias, 154 km/h, vėjo greitis. Velso šiaurėje vėjo greitis buvo 136 km/h, o kritulių kiekis penktadienį ten pasiekė 43 mm. Kitur JK vėjo gūsiai siekia 72-88 km/h.

JK meteorologijos tarnyba įspėjo apie galimus viešojo transporto sutrikimus, pavojingas vairavimo sąlygas, galimus elektros tiekimo sutrikimus ir pavojingas bangas.

Škotijoje be elektros liko 62 tūkst. vartotojų. Šeštadienį dėl audros neveikia visi aštuoni karališkieji Londono parkai.

Airijos policija paskelbė, kad prie Donegolo grafystėje esančio Leterkenio miestelio žuvo vyras, o jo mirtis siejama su audra „Amy“.

Šiaurės Airijoje esančioje Londonderio grafystėje buvo užfiksuotas spalio mėnesio vėjo rekordas – 148 km/h.

Airijoje apie 184 tūkst. namų, ūkių ir įmonių buvo be elektros, o Šiaurės Airijoje elektros neturėjo 50 tūkst. vartotojų.

Britų salose audra turėtų atlėgti sekmadienį, kai ji nuslinks link Skandinavijos.

„Amy“ yra pirmoji naujojo, rugsėjo 1 d. prasidėjusio, sezono audra, kuriai suteiktas vardas. Vardai audroms kasmet parenkami iš tūkstančių žmonių pasiūlymų. Kitos audros bus pavadintos „Bramu“, „Chandra“ ir „Dave‘u“.

