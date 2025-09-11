Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje siautėja stiprus vėjas: nuvirtę medžiai užtvėrė kelius, užkrito ant automobilių

2025-09-11 16:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 16:17

Ketvirtadienio popietę Lietuvoje siautėja stiprus vėjas, kuris jau pridarė nemenkų nuostolių – vienas po kito fiksuojami pranešimai – pranešama apie nuvirtusius medžius, apgadintus automobilius.

Ketvirtadienio popietę Lietuvoje siautėja stiprus vėjas, kuris jau pridarė nemenkų nuostolių – vienas po kito fiksuojami pranešimai – pranešama apie nuvirtusius medžius, apgadintus automobilius.

REKLAMA
1

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad jau gauta virš 30 pranešimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Yra pranešama apie nuvirtusius medžius, kurie užtvėrė važiuojamąsias kelio dalis, kad trukdo eismui ar kelia pavojų eismo saugumui. Taip pat buvo gautas pranešimas, kad medis užvirto ant automobilio, Druskininkuose šitas įvykis fiksuotas“, – aiškina ji.

REKLAMA
REKLAMA

Medis užvirto ant „Opel“ markės automobilio, anot PAGD atstovės, atvykę ugniagesiai jį supjaustė ir pašalino.

REKLAMA

„Ir Alytaus rajone, Mankūnų kaime, Liepų gatvėje medis nuvirto prie namo ir užtvėrė kelią ir įėjimą į namą“, – priduria ji, paaiškindama, kad ugniagesiai taip pat jau atvyko, supjaustė ir pašalino medį.

Visi kiti darbai, anot jos, kol kas yra atliekami patraukiant medžius nuo važiuojamosios kelio dalies.

Pranešimai fiksuojami visoje Lietuvoje, kol kas daugiausiai jų buvo Vakarų Lietuvoje.

„Pirmieji pranešimai buvo gauti iš Vakarų Lietuvos, tai čia konkrečiai Klaipėda, Kretinga, tačiau tas darbų mastas po to išsiplėtė ir visoje Lietuvoje: ir Vidurio Lietuvoje, ir į pietų Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip ir minėjau – tai Klaipėda, Kretinga, po to jau Raseiniai, Lazdijai, Kėdainiai, Marijampolė, Jurbarkas, jeigu taip vizualiai žiūrint, tai būtų Vakarų Lietuva, Vidurio ir pietinė Lietuvos dalis“, – nurodo E. Zdanevičienė.

Gyventojai dalijasi pirmaisiais vaizdais

Socialiniuose tinkluose taip pat jau pasirodė įrašai, kaip siaučia stiprus vėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Štai šie kadrai užfiksuoti Šiauliuose, rugsėjo 11 diena, 15.30 val.

Taip pat itin stiprus vėjas fiksuotas ir Joniškio rajone.

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugsėjo 11-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniam pakraštuke, dieną gausoko lietaus debesys, pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais, lėtai slinks per Lietuvą, tik šiaurės rytinių, rytinių rajonų dar nepasieks. Vėjas pietryčių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną vakariniam pakraštuke ir pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 21–24°C, vakariniuose rajonuose 18–20°C, šilčiausia dienos pradžioje.

REKLAMA

Penktadienį, rugsėjo 12 d., lis, naktį gana gausiai, dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausokas ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Naktį 13–15°C, dieną 20–23°C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje 15–19°C.

Šeštadienį, rugsėjo 13 d., protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–24°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.

REKLAMA

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau vakariniuose rajonuose ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 19–23°C.

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 18–22°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke.

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., lis, naktį turėtų gausokai palyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 16–19°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 18–21°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Stipri audra talžė Lietuvą: gyventojai dalijasi, kaip vėjas lankstė medžius, pylė lyg „iš cisternų“ (tv3.lt koliažas)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš užklupusios audros: pylė lyg „iš cisternų“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų