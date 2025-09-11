Lietuvoje siautėja stiprus vėjas: nuvirtę medžiai užtvėrė kelius, užkrito ant automobilių

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad jau gauta virš 30 pranešimų.
„Yra pranešama apie nuvirtusius medžius, kurie užtvėrė važiuojamąsias kelio dalis, kad trukdo eismui ar kelia pavojų eismo saugumui. Taip pat buvo gautas pranešimas, kad medis užvirto ant automobilio, Druskininkuose šitas įvykis fiksuotas“, – aiškina ji.
Medis užvirto ant „Opel“ markės automobilio, anot PAGD atstovės, atvykę ugniagesiai jį supjaustė ir pašalino.
„Ir Alytaus rajone, Mankūnų kaime, Liepų gatvėje medis nuvirto prie namo ir užtvėrė kelią ir įėjimą į namą“, – priduria ji, paaiškindama, kad ugniagesiai taip pat jau atvyko, supjaustė ir pašalino medį.
Visi kiti darbai, anot jos, kol kas yra atliekami patraukiant medžius nuo važiuojamosios kelio dalies.
Pranešimai fiksuojami visoje Lietuvoje, kol kas daugiausiai jų buvo Vakarų Lietuvoje.
„Pirmieji pranešimai buvo gauti iš Vakarų Lietuvos, tai čia konkrečiai Klaipėda, Kretinga, tačiau tas darbų mastas po to išsiplėtė ir visoje Lietuvoje: ir Vidurio Lietuvoje, ir į pietų Lietuvoje.
Kaip ir minėjau – tai Klaipėda, Kretinga, po to jau Raseiniai, Lazdijai, Kėdainiai, Marijampolė, Jurbarkas, jeigu taip vizualiai žiūrint, tai būtų Vakarų Lietuva, Vidurio ir pietinė Lietuvos dalis“, – nurodo E. Zdanevičienė.
Gyventojai dalijasi pirmaisiais vaizdais
Socialiniuose tinkluose taip pat jau pasirodė įrašai, kaip siaučia stiprus vėjas.
Štai šie kadrai užfiksuoti Šiauliuose, rugsėjo 11 diena, 15.30 val.
Taip pat itin stiprus vėjas fiksuotas ir Joniškio rajone.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugsėjo 11-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniam pakraštuke, dieną gausoko lietaus debesys, pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais, lėtai slinks per Lietuvą, tik šiaurės rytinių, rytinių rajonų dar nepasieks. Vėjas pietryčių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną vakariniam pakraštuke ir pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 21–24°C, vakariniuose rajonuose 18–20°C, šilčiausia dienos pradžioje.
Penktadienį, rugsėjo 12 d., lis, naktį gana gausiai, dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausokas ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Naktį 13–15°C, dieną 20–23°C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje 15–19°C.
Šeštadienį, rugsėjo 13 d., protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–24°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau vakariniuose rajonuose ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 19–23°C.
Pirmadienį, rugsėjo 15 d., palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 18–22°C.
Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke.
Trečiadienį, rugsėjo 17 d., lis, naktį turėtų gausokai palyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 16–19°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 18–21°C.
