  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Automobilį padovanojusi Marija Šalaševičienė atostogauja lietuvių pamėgtoje vietoje: apsistojo prabangiame viešbutyje

2025-11-06 17:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 17:43

Neseniai konkurse automobilį padovanojusi verslininkė Marija Šalaševičienė leidosi į kelionę su visa šeima bei pasidalijo šiluma ir vasara dvelkiančiais kadrais.

Marijos Šalaševičienės šeima (nuotr. asm. archyvo)

0

Nuotraukomis moteris pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Apsistojo prabangiame viešbutyje

Užfiksuotuose kadruose – akimirkos iš šeimos kelionės Turkijoje. Akivaizdu, kad šeima gerai leidžia laiką, maudosi, mėgaujasi saule.

Prie nuotraukų ji rašė:

„Mūsų nuostabiai gražių atostogų karusėlė.“

A post shared by Marija Šalaševičienė (@mari_made_)

Iš lokacijos žymos galima matyti, kad jie apsistoję prabangiame viešbutyje NG Phaselis Bay.

Paieškojus internete galima išsiaiškinti, kad nakvynė tokiame viešbutyje gali atsieiti ir daugiau nei tūkstantį eurų žmogui.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai verslininkė pareiškė, kad vienai iš savo parduotuvės klienčių padovnos savo „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ automobilį.

Galiausiai paaiškėjo, kad šie žodžiai nebuvo iš piršto laužti – automobilis atiteko laimingajai Indrei iš Rumšiškių.

