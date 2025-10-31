Mirė 30 metų nuomonės formuotoja bei politikė: šeima sukrėsta

Fernanda, socialiniuose tinkluose tūkstančiams sekėjų geriau žinoma kaip Fernanda Maroca, ketvirtadienį buvo rasta negyva savo namuose Lago Verde mieste, netoli San Luiso. Į įvykio vietą atskubėjusios greitosios pagalbos tarnybos galėjo tik konstatuoti jos mirtį, rašo dailystar.co.uk.
Fernanda buvo pelniusi ištikimų gerbėjų būrį dalindamasi patarimais apie grožį, sportą ir sveiką gyvenimo būdą, o kartu – aktyviai dirbo politikoje. Ji buvo išrinkta Lago Verde miesto tarybos nare 2020 m., priklausė Brazilijos centro dešinės partijai Progressistas ir du kartus ėjo tarybos pirmininkės pareigas – 2021–2022 ir 2022–2024 metais.
Mirties metu Fernanda ėjo antrąją savo kadenciją.
Miesto valdžia skelbė gedulą
Miesto valdžia pranešė, kad Fernandos atminimui visame Lago Verde teritorijoje paskelbtas trijų dienų gedulas.
Tarybos pranešime rašoma:
„Lago Verde miestas reiškia gilią užuojautą dėl tarybos narės Fernandos Marocos mirties, įvykusios ketvirtadienį. Ji buvo iškili ir gerbiama mūsų bendruomenės narė, visą savo gyvenimą paskyrusi tarnystei žmonėms.
Fernanda ėjo tarybos narės pareigas antrą kadenciją ir du kartus vadovavo miesto tarybai – visada su atsidavimu ir meile savo miestui. Pagerbdami jos indėlį ir politinį kelią, skelbiame trijų dienų oficialų gedulą Lago Verde teritorijoje.“
Policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti staigios mirties priežastį
Paskutinis Fernandos įrašas „Instagram“ pasirodė spalio 12 d. – jame ji pozuoja prie ežero, kuris, kaip rašoma, buvo viena mėgstamiausių jos vaikystės vietų. Prie nuotraukos ji parašė: „Senelis ir močiutė kalbasi, o mes lakstome aplink.“
Žinia apie netektį šokiravo jos sekėjus ir bičiulius – socialinius tinklus užplūdo užuojautos ir prisiminimai.
„Esu priblokštas. Sekiau ją daugelį metų, o dabar atrodo, lyg po kojomis būtų prasivėrusi žemė,“ – rašė vienas gerbėjas.
Kitas pridūrė: „Labai liūdna netekti tokios jaunos, darbščios moters. Tegul Dievas suteikia stiprybės jos artimiesiems.“
„Kokia skaudi žinia... jauna, graži moteris, turėjusi visą gyvenimą prieš akis. Tegu Dievas saugo jos sielą,“ – rašė trečias.
Fernandos mirtis sukrėtė tiek vietos bendruomenę, tiek sekėjus visoje Brazilijoje – ji buvo vertinama už šiltą bendravimą, atsidavimą ir įkvepiančią energiją.
