TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lygos autsaideriai „Dainava“ ir „Riteriai“ sužaidė lygiosiomis

2025-11-08 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 17:33

Lietuvos futbolo A lygoje nesėkmingą sezoną lygiosiomis baigė Alytaus DFK „Dainava“. 36-ojo turo akistatoje namuose buvo pasidalinta po tašką su turnyro lentelės kaimynais Vilniaus „Riteriais“ – 1:1.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

0

Svečius į priekį buvo išvedęs po Jono Usavičiaus perdavimo pasižymėjęs Denilsonas Carvalho. Vis dėlto alytiškių gretose pusiausvyrą atstatė Ernestas Stočkūnas.

Alytaus ekipa sezoną baigė dešimta su 18 taškų, „Riterių“ kraityje – 26 taškai. 9-oje vietoje finišavę vilniečiai dalyvaus pereinamosiose rungtynėse su Klaipėdos „Neptūnu“.

