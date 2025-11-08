Lygos autsaideriai „Dainava“ ir „Riteriai“ sužaidė lygiosiomis

Svečius į priekį buvo išvedęs po Jono Usavičiaus perdavimo pasižymėjęs Denilsonas Carvalho. Vis dėlto alytiškių gretose pusiausvyrą atstatė Ernestas Stočkūnas.
Alytaus ekipa sezoną baigė dešimta su 18 taškų, „Riterių“ kraityje – 26 taškai. 9-oje vietoje finišavę vilniečiai dalyvaus pereinamosiose rungtynėse su Klaipėdos „Neptūnu“.
