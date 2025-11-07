Jonas Jonesas atskleidė, kuri dvikova jo karjeroje liko didžiausia neišsipildžiusi svajonė

Savo istorinių žygių metu J. Jonesas sukaupė įspūdingą pergalių sąrašą, kuriame – Šlovės muziejaus nariai, buvę čempionai ir kiti ryškūs varžovai.
Pussunkiame svoryje J. Jonesas nugalėjo Andrew Gusmaoą, Stepheną Bonnarą, Jake‘ą O'Brieną, Brandoną Verą, Vladimirą Matjušenką, Ryaną Baderį, Mauricio „Shogun“ Rua, Quintoną „Rampage“ Jacksoną, Lyoto Machida, Rashadą Evansą, Vitorą Belfortą, Chaelį Sonneną, Aleksandrą Gustafssoną, Gloverį Teixeirą, Danielį Cormier, Ovince'ą Saint Preux, Anthony Smithą, Thiago Santosą ir Dominicką Reyesą. Iš viso J. Jonesas 2011–2020 m. pussunkiame svoryje laimėjo 14 čempioniškų kovų.
2023 metais jis perėjo į sunkiasvorius ir iškovojo laisvą titulą greitai pribaigdamas Cyrila Gane‘ą. Vienintelį kartą jis sunkiasvorių titulą apgynė trečiajame sustabdydamas Stipe‘ą Miočičių.
Tarp visų tų pavardžių buvo viena kova, kuri „išsprūdo“ – ir J. Jonesas sako, kad iki šiol gailisi, jog ji taip ir neįvyko.
„Galiausiai turėjau problemų ir negalėjau kovoti prieš Anthony „Rumble“ Johnsoną, –laidoje „No Scripts Podcast“ sakė J. Jonesas. – Tegu ilsisi ramybėje. Žmogau, tas vaikinas buvo toks pagarbus. Jis vienas baisiausių, bet kartu vienas pagarbiausių žmonių. Labai gaila, kad negalėjau su juo dalintis narvu.“
Kodėl Jonas Jonesas nesikovė su A. Johnsonu?
Po to, kai J. Jonesas 2015 m. sausio 3 d. apgynė pussunkio svorio kategorijos titulą prieš D. Cormier „UFC 182“ turnyre, jam buvo suplanuota kova 2015 m. gegužės 23 d. „UFC 187“ su A. Johnsonu.
Abu kovotojai susitiko organizacijos spaudos konferencijoje „UFC: Welcome to the Show“. J. Jonesas ir A. Johnsonas stojo akis į akį, pradėjo vienas kitą stumdyti, sukeldami UFC generaliniam direktoriui Danai White‘ui prisiminimus apie garsųjį J. Joneso ir D. Cormier susistumdymą. Laimei, D. White‘ui nereikėjo nerimauti – tai tebuvo pokštas, nes abu kovotojai akimirksniu pradėjo juoktis ir apsikabino.
Tačiau tų pačių metų balandį J. Jonesas pateko į eismo įvykį ir pasišalino iš vietos. Dėl to UFC atėmė iš jo pussunkio svorio kategorijos titulą ir suspendavo jį neribotam laikui. Jis grįžo tik „UFC 197“ turnyre 2016 m. balandžio 23 d., kur teisėjų sprendimu įveikė O. Saint Preux ir iškovojo laisvą laikinąjį pussunkio svorio kategorijos titulą.
Kol J. Jonesas buvo diskvalifikuotas, A. Johnsonas iškovojo įtikinamas pergales prieš Jimį Manuwą ir Ryaną Baderį. Nors abu keitėsi komentarais interviu ir socialiniuose tinkluose, jie daugiau niekada nebuvo suporuoti kovoti. A. Johnsonas mirė 2022 m. lapkritį, būdamas 38-erių.
„Tuo pačiu metu, kažkur širdyje, džiaugiausi, kad prisidirbau, – sakė J. Jonesas. – Jis buvo labai pavojingas. Tai yra ta kova, kurios visi neteko. Jis mane tikrai labai gąsdino, bet tokia yra mano pareiga – eiti prieš tuos, kurie yra bauginantys. Aš rizikuoju ir darau tai su meile. Bet taip, žmogau, skaudu, kad negalėjau su juo dalintis narvu. Tai yra ta kova, kurios man trūksta.“
