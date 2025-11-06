UFC prezidentas Dana White'as apie lažybų skandalą: griežtas atsakas, FTB įsikišimas ir pasekmės sportininkams

Pasak D. White'o, UFC šeštadienį iš „IC360“ (organizacijos sporto lažybų stebėsenos partnerio, atsakingo už sąžiningumą) gavo įspėjimą apie neįprastą lažybų veiklą prieš tądien numatytą kovą Las Vegase tarp puslengvio svorio kategorijos kovotojų Isaacaso Dulgariano (7-2) ir Yadierio del Valle (10-0).
Gavęs pranešimą iš „IC360“, D. White'as sakė, kad paskambino I. Dulgarianui ir I. Dulgariano advokatui dar prieš kovą ir paklausė: „Kas vyksta? Ant tavo kovos vyksta keistas lažybų judėjimas. Ar esi traumuotas? Ar kam nors skolingas? Ar kas nors tave užkalbino? O vaikinas pasakė: „Ne, absoliučiai ne. Aš jį užmušiu.“
Kas nutiko kovoje
I. Dulgarianas į kovą atėjo turėdamas 7 pergales ir 1 pralaimėjimą. Jis buvo laikomas nemažu favoritu likus kelioms valandoms iki kovos, tačiau per paskutinę valandą daugumoje lažybų bendrovių koeficientas už jį gerokai pasikeitė, kai netikėtai pasipylė neįprastai daug statymų už autsaiderį Y. del Valle.
Kovos pradžioje I. Dulgarianas per pirmąsias 30 sekundžių smūgiavo spyriu į galvą, kurį varžovas blokavo, o tada mėgino dvigubą kojų parvertimą. Tačiau Y. del Valle sėkmingai apsigynus nuo parvertimo, I. Dulgarianas, regis, neapdairiai atidavė nugarą, leisdamas varžovui dvi minutes kontroliuoti iš dominuojančios „body triangle“ pozicijos, kol Y. del Valle – Brazilijos dziudo juodo diržo savininkas – ėmė ieškoti smaugimo iš už nugaros.
„Dulgarianas smūgiuoja, jis paliko kaklą, tai klaida“, – transliacijos metu sakė UFC komentatorius Danielis Cormier. Vėliau D. Cormier I. Dulgariano gynybą pavadino „balto diržo lygiu“.
Dar po minutės, kai I. Dulgarianas buvo prispaustas prie žemės ir sugėrė kelias dešimtis smūgių, jis pasidavė smaugimui.
„Kaip sakiau ketvirtadienį, man parvertimas visiškai nerūpėjo, nes esu dziudo juodo diržo savininkas, – po kovos per vertėją sakė kubietis Y. del Valle. – Žinojome, kad jis mėgins mus parversti ant žemės ir žinojome, kad dėl to visiškai nesijaudinsiu.“
Kas nutiko toliau
D. White'as sakė, kad UFC iškart po kovos pabaigos paskambino FTB. Pasak kelių pranešimų, I. Dulgarianas jau pirmadienį buvo išbrauktas iš UFC sąrašo. UFC trečiadienį neatsakė į prašymą patvirtinti, ar I. Dulgarianas tikrai atleistas, tačiau jo UFC.com puslapyje dabar pažymėta, kad jis „Nekovoja“.
UFC prezidentas sakė, kad antradienį kalbėjosi su FTB direktoriumi Kashu Patelu ir organizacijos būstinėje turėjo „visą kabinetą agentų“. Beveik prieš dvi savaites K. Patelas paskelbė apie daugiau kaip 30 asmenų sulaikymą neteisėto lošimo ir sporto rezultatų klastojimo byloje, susijusioje su NBA rungtynėmis.
„Aš nesakau, kad šitas vaikinas kaltas, – TMZ sakė D. White'as. – Nėra įrodymų, kad jis tai padarė. Bet galiu pasakyti tiek: tai neatrodo gerai.
Jei bandysite taip elgtis, aš visada labai aiškiai ir atvirai sakiau – būsime jūsų didžiausi priešai. Iškart pulsime jus visu pajėgumu, su FTB ir kuo tik reikės ir padarysime viską, kad atsidurtumėte kalėjime.“
Ar tai pavienis atvejis?
UFC prieš dvejus metus išgyveno panašų skandalą, kai likus kelioms valandoms prieš kovą pasipylė didelis statymų kiekis prieš kovotoją Darricką Minnerį. D. Minneris į kovą su Shayilanu Nuerdanbieke atėjo kaip autsaideris, tačiau dėl statymų kiekio jo koeficientas tapo dar nepalankesnis. Įtarimų kilo, kad jis į kovą žengė su nuslėpta trauma. Kovai prasidėjus, D. Minneris spyrė koja, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo traumuota ir po to sunkiai laikėsi, kol galiausiai pralaimėjo techniniu nokautu.
Po įvykių D. Minneris ir jo treneris Jamesas Krause'as buvo suspenduoti Nevados atletikos komisijos. ESPN vėliau pranešė, kad J. Krause'as keletą metų veikė kaip agentas nelegaliai užsienio lažybų bendrovei.
Praėjus mėnesiui po diskvalifikacijos, UFC paskelbė, kad kovotojai, treniruojantys J. Krause'o salėje, bus pašalinti iš organizacijos, jei nenutrauks ryšių su treneriu. I. Dulgarianas priklausė J. Krause'o stovyklai 2022 metais ir buvo priverstas persikelti į kitą komandą.
D. White'as antradienio vakarą sakė, kad tyrimas dėl I. Dulgariano kovos dabar bus prijungtas prie vis dar vykstančio tyrimo dėl D. Minnerio kovos 2022 metais.
Nuo šeštadienio renginio praėjus kelioms dienoms, kiti kovotojai socialiniuose tinkluose atskleidė, kad buvo bandyta juos papirkti. 11 kartų UFC kovojęs Vince‘as Moralesas sakė, kad jam buvo pasiūlyta 70 tūkst. JAV dolerių už pralaimėjimą. 10 kovų organizacijoje turinti moterų visų lengviausio svorio kategorijos kovotoja Vanessa Demopoulosa taip pat sakė, kad buvo bandyta ją papirkti.
D. White'as antradienio vakarą griežtai sureagavo į šiuos pareiškimus.
„Internete matote, kaip kovotojai rašo: „O, mane bandė papirkti (kad pralaimėčiau), – sakė D. White'as. – O, tikrai? Kodėl mums to nepasakėte? Kodėl neinformavote teisėsaugos, kad jus bandė papirkti? Dabar apie tai kalbate?
Labai keista, kad kovotojai tik dabar ima sakyti, jog juos bandė papirkti, nes dabar jais susidomės FTB.“
