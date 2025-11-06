Flaggas pelnė 20 taškų, bet prametė lemiamą metimą prieš „Pelicans“

18-metis buvo ryškus, nors jo atstovaujami Dalaso „Mavericks“ (2/6) namie krito prieš Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/6) – 99:101 (19:29, 30:23, 28:26, 22:23).
Šeimininkai anksti atsiliko dviženkliu skirtumu (6:16), bet toliau bėgti varžovams neleido ir intrigą išlaikė iki finalinės sirenos.
Likus žaisti 11 sekundžių Derikas Queenas baudos metimu padvigubino „pelikanų“ persvarą (101:99), o „Mavericks“ lemiamą ataką ruošė minutės pertraukėlės metu.
Kamuolį ties aikštės viduriu priėmė C.Flaggas, prasibrovęs iki baudos aikštelės, tačiau pratęsimą galėjęs išplėšti jo metimas tikslo nepasiekė.
Jaunuolis iš viso per 35 minutes surinko 20 taškų (7/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 9 atkovotus, 3 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir pražangą.
Jis tik antrą kartą pasiekė 20 taškų ribą, o paskutiniu metimu galėjo pakartoti karjeros rekordą.
„Mavericks“ susidūrė su problemomis kovodami dėl kamuolių (44:56), o tritaškius metė vos 31 procento taiklumu (10/32).
Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo Saddiqas Bey’us – 30 minučių, 22 taškai (5/8 dvitaškių, 4/6 tritaškių), 9 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei klaida.
Abi komandos neturėjo ryškiausių veidų – „Pelicans“ vertėsi be Ziono Williamsono, Dejounte Murray’aus ir Jordano Poole’o, „Mavericks“ neturėjo Anthony Daviso bei Kyrie Irvingo.
Dalaso klubas atsitiesti sieks Memfyje, „pelikanai“ skrenda į San Antonijų.
„Pelicans“: Saddiqas Bey’us 22 (9 atk. kam., 4/6 tritaškių), Jeremiah Fearsas (5 atk. kam., 5/15 metimų) ir Jose Alvarado (8 atk. kam., 3/5 tritaškių) po 13, Herbertas Jonesas 12 (5 atk. kam.), Derikas Queenas (7 atk. kam.) ir Trey’us Murphy (9 atk. kam., 5 rez. perd.) po 11.
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 20 (9 atk. kam., 8/19 metimų), Danielis Gaffordas (8 atk. kam.) ir P.J.Washingtonas (11 atk. kam.) po 15, Maxas Christie 12, Klay’us Thompsonas 11 (3/6 tritaškių), Brandonas Williamsas 10, D’Angelo Russellas 9 (3/10 metimų).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!