  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Trail Blazers“ nutraukė „Thunder“ pergalių seriją

2025-11-06 08:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 08:55

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pirmąją nesėkmę sugėrė titulą ginantys Oklahomos „Thunder" (8/1).

D.Avdija laimėjo prieš Sh.Gilgeousą-Alexanderį (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pirmąją nesėkmę sugėrė titulą ginantys Oklahomos „Thunder“ (8/1).

0

Čempionai išvykoje 119:121 (41:21, 24:36, 21:24, 33:40) krito prieš Portlando „Trail Blazers“ (5/3).

„Thunder“ startavo galingai (40:19), o solidžios persvaros laikėsi tris kėlinius, bet ketvirtasis virto atskira istorija.

Šeimininkus likus žaisti septynias minutes į priekį išvedė Jrue Holiday’us (97:96), netrukus pridėjęs ir tritaškį. Vėliau gynėjas ir Deni Avdija tolimais metimais pasiuntė „Thuder“ į nokdauną (115:106), tačiau šie sugebėjo atsikelti ir prisitraukti iki taško (118:119).

J.Holiday’us tuomet sumetė baudų metimus (121:118), o Isaiah Joe pražangą išprovokavo tik likus 0,6 sekundės. Trijų taškų deficito dviem baudų metimais panaikinti nepavyko.

Universaliu pergalės kalviu tapo D.Avdija – 37 minutės, 26 taškai (4/12 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 15/16 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 3 pražangos.

„Trail Blazers“ tritaškius metė net 44 procentų taiklumu (19/43).

Svečių gretose vėl išsiskyrė lygos MVP Shai’us Gilgeousas-Alexanderis – 38 minutės, 35 taškai (7/21 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 12/13 baudų metimų), 9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.

Čempionai ilgiausiai laikėsi nepralaimėję ir išlieka Vakarų konferencijos lyderiais.

„Thunder“ į pergalių kelią grįžti sieks Sakramente, Portlando klubas keliauja į Majamį.

„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 35 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių), Aaronas Wigginsas 27 (7/10 tritaškių), Ajay’us Mitchellas 21 (4 atk. kam., 7/10 dvitaškių), Isaiah Joe 14 (3/10 tritaškių), Isaiah Hartensteinas 10 (11 atk. kam.).

„Trail Blazers“: Deni Avdija 26 (10 atk. kam., 9 rez. perd., 5/17 metimų, 15/16 baud. met.), Jrue Holiday’us 22 (6 atk. kam., 4 klaidos, 6/10 tritaškių), Jerami Grantas 20 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Shaedonas Sharpe’as 18 (6 atk. kam.), Toumani Camara 16 (5 atk. kam., 3/5 tritaškių), Duopas Reathas 12 (4/5 tritaškių), Donovanas Clinganas 7 (8 atk. kam.).

