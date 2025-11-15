 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„MMA Bushido‘99“ Vilniuje: Jagėlo iš kovos su Bartku pasitraukė prieš pat turnyrą, „B tribūnos“ palaikomas Razma iškovojo pergalę, Kavaliauskas pripažino marokiečio pranašumą

2025-11-15 11:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 11:52

Šeštadienį Vilniuje įvyko „King of Kings“ organizacijos „MMA Bushido‘99“ turnyras, iš kurio paskutinę akimirką buvo priverstas pasitraukti Vitoldas Jagėlo.

„MMA Bushido'99“ akimirkos | „Stop“ kadras

Ilgą laiką nekovojęs V. Jagėlo turėjo kovoti dar spalio mėnesį „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre prieš vokietį Christianą Machą, tačiau tada likus kelioms dienoms pasitraukė, kaip paskelbė organizacija, dėl asmeninių priežasčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą jis turėjo kovoti prieš Mindaugą Bartkų ir dalyvavo dieną prieš turnyrą vykusiuose svėrimuose. Visgi ir šį kartą jo kova neįvyko, o kaip pranešė M. Bartkus – jis ir organizacija apie tai sužinojo likus vos kelioms valandoms iki renginio pradžios.

„Vakar mano kova su Vitold Jagėlo neįvyko, nes priešininkas po svėrimo, esant 1 % tikimybei, sugebėjo susitraumuoti pėdą. Tiesiog neįtikėtina… Apie tai su organizacija sužinojome likus vos kelioms valandoms iki renginio pradžios. Labai gaila, kad 2 mėnesių darbas, 13 kg metimas, mano ir komandos darbas, nuėjo niekur. Iš mano pusės viskas išliko profesionalu, buvau pasiruošęs laimėti, tačiau gyvenime įvyksta keistų dalykų. Labai ačiū visiems, kas mane palaikote, kas atvykote, kas buvote prie ekranų ir stebėjote, labai atsiprašau, kad neteko manęs išvysti vakar narve“, – rašė M. Bartkus.

Pagrindinėje vakaro kovoje Kęstutis Kavaliauskas teisėjų sprendimu turėjo pripažinti marokiečio Akramo Belmekki pranašumą.

„Tai nebuvo pasirodymas, kuriam ruošiau. Bet tas vyrukas buvo labai stiprus“, – sakė A. Belmekki.

„Jis yra suknistai stiprus. Buvo sunkumų pasiruošime, turiu tam tikrų pasitiesinimų, bet gyvenime jų nenaudoju. Sugrįšiu stipresnis, – kalbėjo K. Kavaliauskas.

Ilgai KOK organizacijoje kovojantis ir ne kartą Lietuvoje jau pasirodęs brazilas Rodrigo Mineiro jau pirmajame raunde po skausmingo veiksmo turėjo pripažinti Tadd Ilgas pranašumą.

Po penkerių metų pertraukos į kovas sugrįžęs 23-ejų metų Laurynas Sriubiškis pralaimėjo norvegui Olve Aminui O-tetun.

Turnyras trauma pasibaigė Samueliui Šorochovui, kuris antrajame raunde patyrė kelio sąnario traumą, o pergalę iškovojo Kristupas Jančiauskas.

„Man tik 18, aš atėjau ilgam, aš šios organizacijos būsimas veidas. Atsiminkite mano vardą, tai tik pradžia, – po kovos kalbėjo J. Jančiauskas. – Pradėsime medžioti vardus. Mėgstu dideles kovas, mėgstu iššūkius. Atsiprašau, Samueli, kad mūsų kova taip baigėsi. Nenorėjau, jog ji taip baigtųsi.“

Didelio Vilniaus „Ryto“ sirgalių grupės „B tribūna“ palaikymo sulaukęs Adomas Razma nugalėjo latvį Valtį Volkolakovą.

Visi turnyro rezultatai:

Akram Belmekki (Marokas) – Kęstutis Kavaliauskas (Lietuva) | Pergalę teisėjų sprendimu iškovojo A. Belmekki.

Rodrigo Mineiro (Brazilija) – Tadd Ilgas (Lietuva) | Pergalę skausmingu veiksmu pirmajame raunde iškovojo T. Ilgas.

Olve Amin O–tetun (Norvegija) – Laurynas Sriubiškis (Lietuva) | Pergalę iškovojo O.A. O-tetun

Samuelis Šorochovas (Lietuva) – Kristupas Jančiauskas (Lietuva) | Pergalę po S. Šorochovo kojos sąnario traumos antrajame raunde iškovojo K. Jančiauskas.

Valts Volkolakovs (Latvia) – Adomas Razma (Lietuva) | Pergalę iškovojo A. Razma

Benas Šorochovas (Lietuva) – Erik Raškov (Lietuva) | Kova baigėsi lygiosiomis

Karolis Dorofejevas (Lietuva) – Aivaras Papečkys (Lietuva) | Pergalę iškovojo K. Dorofejevas

Vaidas Jagėlavičius (Lietuva) – Emilis Panceris (Lietuva) | Pergalę iškovojo V. Jagėlavičius

Martins Ieklavs (Lietuva) – Darius Jakubynas (Lietuva) | Pergalę iškovojo D. Jakubynas

Tonny Blaise Njapu Njemu (Kamerūnas) – Gediminas Makauskas (Lietuva) | Pergalę iškovojo G. Makauskas

Dominykas Maluška (Lietuva) – Jan Paknys (Lietuva) | Pergalę antrajame raunde skausmingu veiksmu iškovojo D. Maluška

Ugnė Jankauskaitė (Lietuva) – Liepa Daugirdaitė (Lietuva) | Pergalę teisėjų sprendimu iškovojo L. Daugirdaitė

Nojus Jagėlavičius (Lietuva) – Daigar Kosporovič (Lietuva) | Pergalę iškovojo N. Jagėlavičius

Justinas Lavrušinas (Lietuva) – Arnoldas Bistrickas (Lietuva) | Pergalę teisėjų sprendimu iškovojo J. Lavrušinas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

