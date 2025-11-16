 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Valentina Ševčenko užtikrintai prieš Weili Zhang apgynė UFC čempionės diržą

2025-11-16 07:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 07:22

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg čempionės diržą apgynė Valentina Ševčenko (26-4-1 MMA, 15-3-1 UFC), kuri teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) nugalėjo ilgametę žemesnės svorio kategorijos pasaulio čempionę kinę Weili Zhang (26-4 MMA, 10-3 UFC).

Valentina Ševčenko ir Weili Zhang | Scanpix nuotr.

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg čempionės diržą apgynė Valentina Ševčenko (26-4-1 MMA, 15-3-1 UFC), kuri teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) nugalėjo ilgametę žemesnės svorio kategorijos pasaulio čempionę kinę Weili Zhang (26-4 MMA, 10-3 UFC).

0

V. Ševčenko nuo pat pirmojo raundo perėmė iniciatyvą – tikslūs smūgiai kojomis, kontratakos ir galingas smūgis iš apsisukimo leido jai kelis kartus nuversti W. Zhang ir užbaigti raundą kontroliuojant iš viršaus. Antrajame raunde dominavimas tik ryškėjo: V. Ševčenka lengvai perimdavo ritmą, parterio kontrolė buvo vienpusė, o W. Zhang vos kartą sugebėjo grįžti į stovėseną, bet iškart vėl buvo paguldyta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiajame raunde Valentina skaudžiai baudė kinę smūgiais į korpusą ir tiksliomis kontratakomis. Netrukus ji nuvertė varžovę ir ramiai ją kontroliavo. Ketvirtasis raundas nesiskyrė – po serijos galingų smūgių į korpusą W. Zhang traukėsi, o dar vienas pagautas kojos smūgis baigėsi lengvu parvertimu ir viršaus kontrole.

Paskutiniame raunde V. Ševčenka prispaudė varžovę prie tinklo, dar kartą parvertė ir dominavo parteryje iki pat finalinio gongo.

„Aš ruošiausi šiai kovai kaip didžiausiam iššūkiui savo gyvenime. Tai yra tai, ką vadinu kovos menų menu. Kai jos stovi prieš mane, jos negali padaryti nieko“, – sakė V. Ševčenko.

„Noriu pasveikinti V. Ševčenko. Atsiprašau visų sirgalių, kurie mane palaikė. Aš nesustosiu. Eisiu į priekį. Pasiimsiu pertrauką, pailsėsiu ir apgalvosiu, kas toliau“, – sakė W. Zhang.

Tikėtina, kad ji grįš į minimalaus svorio kategoriją, kur neseniai čempione tapo Mackenzie Dern.

Tuo tarpu V. Ševčenko įvardijo galimas varžoves – Nataliją Silvą ir Erin Blanchfield.

„Turiu kelias opcijas. Girdėjau, kad Kayla Harrison mane iškvietė, tad turiu daug galimybių“, – sakė V. Ševčenko.

Visi „UFC 322“ rezultatai:

Islamas Machačevas nugalėjo Jacką Dellą Maddaleną vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)

Valentina Ševčenko nugalėjo Weili Zhang vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)

Michaelas Moralesas nugalėjo Seaną Brady techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 3:27

Carlosas Pratesas nugalėjo Leoną Edwardsą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 1:28

Benoitas Saint Denisas nugalėjo Beneilą Dariushą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 0:16

Bo Nickalas nugalėjo Rodolfo Vieirą nokautu (smūgis koja į galvą) – 3 raundas, 2:24

Gregory Rodriguesas nugalėjo Romaną Kopylovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Erin Blanchfield nugalėjo Tracy Cortez skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 2 raundas, 4:44

Ethynas Ewingas nugalėjo Malcolmą Wellmakerį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)

Kyle’as Daukaus nugalėjo Geraldą Meerschaertą skausmingu veiksmu („D’Arce“ smaugimas) – 1 raundas, 0:50

Patas Sabatini nugalėjo Chepe Mariscalą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)

Fatima Kline nugalėjo Angelą Hill vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Baisanguras Susurkaejvas nugalėjo Ericą McConico nokautu (smūgis) – 3 raundas, 1:38

Matheusas Camilo nugalėjo Viačeslavą Borščiovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

