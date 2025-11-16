Dončičius vedė „Lakers“ į įtikinamą pergalę prieš „Bucks“

Jau prieš ketvirtąjį susitikimo kėlinį Los Andželo komanda jautėsi užtikrintai ir turėjo 20 taškų pranašumą – 92:72. Per likusį rungtynių laiką Milvokio komandai buvo pavykę priartėti iki 13 taškų (84:97), tačiau „Lakers“ pergalės neišleido.
Nugalėtojams Luka Dončičius per 38 minutes pelnė 41 tašką (4/8 dvit., 5/11 trit., 18/20 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, 3 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
LUKA MAGIC 🆚 GREEK FREAK
Two of the top leading scorers faced off in Milwaukee tonight with the Lakers taking home the victory!
Dončić: 41 PTS, 9 REB, 6 AST, 5 3PM
Antetokounmpo: 32 PTS, 10 REB, 5 AST pic.twitter.com/kfwZIM5QJWREKLAMA— NBA (@NBA) November 16, 2025
Pralaimėjusiems Giannis Antetokounmpo per 32 minutes įmetė 32 taškus (8/14 dvit., 1/1 trit., 13/18 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 5 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Los Andželo komandai ir toliau negali padėti LeBronas Jamesas, o šiame mače „Lakers“ vertėsi ir be Rui Hachimuros bei Marcuso Smarto.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 32 (10 atk. kam.), A.J.Greenas 15 (5/10 trit.),Gary Trentas 13 (3/9 trit.), Ryanas Rollinsas 10.
„Lakers“: Luka Dončičius 41 (9/19 metimai, 9 atk. kam.), Austinas Reavesas 25 (5/9 trit., 8 rez. per.),Deandre Aytonas 20 (10 atk. kam.), Jaxsonas Hayesas 10 (6 atk. kam.).
