TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius vedė „Lakers“ į įtikinamą pergalę prieš „Bucks“

2025-11-16 08:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 08:45

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Los Andželo „Lakers“ (10/4) ekipa išvykoje 119:95 (30:18, 35:16, 27:38, 27:23) nugalėjo Milvokio „Bucks“ (8/6) klubą.

L.Dončičius pranoko G.Antetokounmpo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Los Andželo „Lakers“ (10/4) ekipa išvykoje 119:95 (30:18, 35:16, 27:38, 27:23) nugalėjo Milvokio „Bucks“ (8/6) klubą.

0

Jau prieš ketvirtąjį susitikimo kėlinį Los Andželo komanda jautėsi užtikrintai ir turėjo 20 taškų pranašumą – 92:72. Per likusį rungtynių laiką Milvokio komandai buvo pavykę priartėti iki 13 taškų (84:97), tačiau „Lakers“ pergalės neišleido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Luka Dončičius per 38 minutes pelnė 41 tašką (4/8 dvit., 5/11 trit., 18/20 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, 3 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

Pralaimėjusiems Giannis Antetokounmpo per 32 minutes įmetė 32 taškus (8/14 dvit., 1/1 trit., 13/18 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 5 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Los Andželo komandai ir toliau negali padėti LeBronas Jamesas, o šiame mače „Lakers“ vertėsi ir be Rui Hachimuros bei Marcuso Smarto.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 32 (10 atk. kam.), A.J.Greenas 15 (5/10 trit.),Gary Trentas 13 (3/9 trit.), Ryanas Rollinsas 10.

„Lakers“: Luka Dončičius 41 (9/19 metimai, 9 atk. kam.), Austinas Reavesas 25 (5/9 trit., 8 rez. per.),Deandre Aytonas 20 (10 atk. kam.), Jaxsonas Hayesas 10 (6 atk. kam.).

