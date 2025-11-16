 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pergalingose „Nuggets“ rungtynėse Valančiūnas įsivėlė į konfliktą

2025-11-16 08:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 08:17

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę iškovojo Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (10/2) komanda.

J.Valančiūnas įsivėlė į konfliktą (Scanpix nuotr.)

Lietuvio klubas išvykoje 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26) nugalėjo Minesotos „Timberwolves" (8/5) krepšininkus.

0

Lietuvio klubas išvykoje 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26) nugalėjo Minesotos „Timberwolves“ (8/5) krepšininkus.

Po trijų kėlinių Denverio komanda dar pirmavo tik tašku (87:86), tačiau lemtingą spurtą surengė ketvirtojo kėlinio pradžioje ir didino pranašumą iki dviženklio – 119:103. Intrigos Minesotos komanda grąžinti jau neįstengė ir „Nuggets“ šventė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame rungtynių ketvirtyje J.Valančiūnas įsivėlė į konfliktą su varžovų puolėju Nazu Reidu. Įsiplieskusias aistras teko raminti ir Denverio komandos aukštaūgiui Nikola Jokičiui bei Memfio komandos gynėjui Anthony Edwardsui.

Denverio ekipai šiame mače dėl traumų negalėjo padėti Christianas Braunas ir Camas Johnsonas. Abu jie susižeidė mače su „Clippers“, o Ch.Braunas iš rikiuotės bus iškritęs mažiausiai 6 savaitėms.

J.Valančiūnas per 12 minučių pelnė 6 taškus (2/3 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir 2 kartus pažeidė taisykles.

N.Jokičius fiksavo trigubą dublį – serbas per 37 minutes pelnė 27 taškus (5/9 dvit., 3/6 trit., 8/8 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, 6 kartus suklydo ir 4 sykius pažeidė taisykles.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 27 (12 atk. kam., 11 rez. per.), Jamalas Murray’us (12 rez. per.), Timas Hardaway’us (5/6 trit.) ir Aaronas Gordonas (10 atk. kam.) po 23, Peytonas Watsonas 12.

„Timberwolves“: Julius Randle’as (8 rez. per.) ir Anthony Edwardsas (0/8 trit.) po 26, Nazas Reidas 19 (6 atk. kam.), Jadenas McDanielsas 15, Donte DeVincenzo 11 (1/6 trit.).

