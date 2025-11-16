UFC užfiksuotos masinės muštynės: Dillonas Danisas susirėmė su Chabibo Nurmagomedovo ir Islamo Machačevo komandomis

„Misfits MMA“ čempionas vos prieš prasidedant „UFC 322“ pagrindinei kovų programai pakliuvo į masines muštynes, ir panašu, kad jo priešininkais tapo Chabibo Nurmagomedovo ir Islamo Machačevo komandos nariai. Tarp įsivėlusiųjų buvo ir buvęs UFC kovotojas Abubakaras Nurmagomedovas, apsauga jį nutempė į šalį, o UFC komercijos vadovas Hunteris Campbellas bandė numalšinti chaotišką situaciją.
Muštynėse dalyvavo ir daugiau žmonių, tačiau iš arenos vaizdo įrašų akimirksniu buvo atpažinti tik D. Danisas ir A. Nurmagomedovas.
MASSIVE BRAWL IN THE CROWD WITH DILLON DANIS pic.twitter.com/GKVpcrRYSU— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 16, 2025
DILLON DANIS GETTING WALKED OUT OF THE ARENA😂😂😂 #UFC322 pic.twitter.com/6dJHk6lOUS— Paul Jackson (@PaulJacksonMMA) November 16, 2025
Biggest brawl I’ve ever seen at a UFC I think. It just kept going. Enjoy my commentary. #UFC322 pic.twitter.com/hSoOyxoE3qREKLAMA— Robbie Fox (@RobbieBarstool) November 16, 2025
D. Danisui tokie incidentai nėra naujiena – dar 2018 metais po Conoro McGregoro pralaimėjimo skausmingu veiksmu Ch. Nurmagomedovas peršoko narvą ir puolė D. Danisą. Tą kartą konfliktą kurstė ilga žodinė konfrontacija tarp komandų, o D. Danisas buvo vienas pagrindinių C. McGregoro graplingo trenerių prieš kovą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!