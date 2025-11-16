 
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC užfiksuotos masinės muštynės: Dillonas Danisas susirėmė su Chabibo Nurmagomedovo ir Islamo Machačevo komandomis

2025-11-16 08:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 08:20

Dillonas Danisas niekada nekovojo UFC, tačiau sugebėjo įsivelti jau į antras masines muštynes UFC renginiuose.

Masinės muštynės UFC | „Stop“ kadras

Dillonas Danisas niekada nekovojo UFC, tačiau sugebėjo įsivelti jau į antras masines muštynes UFC renginiuose.

0

„Misfits MMA“ čempionas vos prieš prasidedant „UFC 322“ pagrindinei kovų programai pakliuvo į masines muštynes, ir panašu, kad jo priešininkais tapo Chabibo Nurmagomedovo ir Islamo Machačevo komandos nariai. Tarp įsivėlusiųjų buvo ir buvęs UFC kovotojas Abubakaras Nurmagomedovas, apsauga jį nutempė į šalį, o UFC komercijos vadovas Hunteris Campbellas bandė numalšinti chaotišką situaciją.

Muštynėse dalyvavo ir daugiau žmonių, tačiau iš arenos vaizdo įrašų akimirksniu buvo atpažinti tik D. Danisas ir A. Nurmagomedovas.

D. Danisui tokie incidentai nėra naujiena – dar 2018 metais po Conoro McGregoro pralaimėjimo skausmingu veiksmu Ch. Nurmagomedovas peršoko narvą ir puolė D. Danisą. Tą kartą konfliktą kurstė ilga žodinė konfrontacija tarp komandų, o D. Danisas buvo vienas pagrindinių C. McGregoro graplingo trenerių prieš kovą.

 

