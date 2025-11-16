 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

G lygoje – tuščias Žilinsko pasirodymas

2025-11-16 09:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 09:02

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygos rungtynėse Pauliaus Žilinsko Memfio „Hustle“ (3/2) ekipa namie 98:120 (23:23, 14:32, 25:33, 36:32) nusileido Austino „Spurs“ (3/0) krepšininkams.

P.Žilinskas taškų nepelnė

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygos rungtynėse Pauliaus Žilinsko Memfio „Hustle“ (3/2) ekipa namie 98:120 (23:23, 14:32, 25:33, 36:32) nusileido Austino „Spurs“ (3/0) krepšininkams.

REKLAMA
0

P.Žilinskas per 18 minučių taškų nepelnė (0/2 trit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį ir kartą prasižengė.

Nugalėtojams Davidas Garcia pelnė 31 tašką (8 atk. kam.). Stanley Umude įmetė 24 (8 atk. kam.).

Pralaimėjusiems Charlie Brownas (2/8 trit.) ir Tyleris Burtonas (6 atk. kam.) surinko po 18 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų