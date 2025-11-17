Paaiškino, kodėl „UFC 322“ turnyre įvyko masinės muštynės

Dar prieš tai, kai I. Machačevas nuo sosto nuvertė Jacką Della Maddaleną, keli jo komandos nariai buvo išprašyti iš „Madison Square Garden“ dėl savo dalyvavimo muštynėse prie narvo.
„UFC 322“ transliaciją nutraukė masinės muštynės, kuriose dalyvavo Conoro McGregoro komandos narys Dillonas Danisas ir jis taip pat buvo išvestas iš arenos.
Every shot landed on Dillon Danis was at the back of the head as he was being held back by security guards
Every shot landed on Dillon Danis was at the back of the head as he was being held back by security guards

Dana White blaming everything on Dilon shows how much of a pyssy the UFC president has become pic.twitter.com/0nFAk0Rw9j— The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) November 16, 2025
Internete paplitusi vaizdo medžiaga rodo, kaip D. Danisą puola žmonės iš I. Machačevo komandos, tačiau iki šiol nebuvo aišku, kas tiksliai išprovokavo incidentą.
J. Mendezas sako, kad D. Danisas buvo sumuštas todėl, kad tyčiojosi iš musulmonų tikėjimo. Chabibas Nurmagomedovas ir jo komanda į savo religiją žiūri labai rimtai ir netoleruoja jos pašiepimo.
„Tas vyrukas, kada jis pagaliau subręs? Ką jis apskritai daro? – interviu „Submission Radio“ sakė J. Mendezas. – Jis sėdėjo kovotojų sektoriuje ir dar ten, kur buvo Chabibo komanda. Na, žmogau, tu pats ieškaisi sau bėdos.
Tada jie man parodė vaizdo įrašus, ką jis rodė – jis demonstravo Ali Abdelazizą ir Islamą tarsi intymiame apsikabinime. Tada jis dėjo vaizdus su pornožvaigžde ir Islamu apsikabinusiu. Ir dar kalbėjo visokias nesąmones. Ko tu tikiesi, kai taip elgiesi? Tu eini ir sėdi šalia tų vyrukų ir pats juos provokuoji didžiuliu, absurdišku nepagarbos lygiu. Liaukis kabinėtis prie žmonių religijos. Tai jis ir darė – tyčiojosi iš jos.“
Dana White‘as kaltino save dėl to, kad „UFC 322“ įvyko masinės muštynės, kadangi UFC generaliniam direktoriui buvo pasiūlyta pašalinti D. Danisą dar prieš prasidedant problemoms.
Jis to nepadarė, tačiau D. White‘as pabrėžė, kad D. Danisas niekada daugiau negaus progos sugadinti jo renginio – UFC vadovas paskelbė jam viso gyvenimo draudimą patekti į organizacijos renginius.
