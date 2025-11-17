 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Paaiškino, kodėl „UFC 322“ turnyre įvyko masinės muštynės

2025-11-17 13:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 13:33

Naujojo UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempiono Islamo Machačevo treneris Javieras Mendezas paaiškino negražų incidentą, kuris užgožė „UFC 322“ renginį.

Dillonas Danisas | „Stop“ kadras

Naujojo UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempiono Islamo Machačevo treneris Javieras Mendezas paaiškino negražų incidentą, kuris užgožė „UFC 322“ renginį.

REKLAMA
0

Dar prieš tai, kai I. Machačevas nuo sosto nuvertė Jacką Della Maddaleną, keli jo komandos nariai buvo išprašyti iš „Madison Square Garden“ dėl savo dalyvavimo muštynėse prie narvo.

„UFC 322“ transliaciją nutraukė masinės muštynės, kuriose dalyvavo Conoro McGregoro komandos narys Dillonas Danisas ir jis taip pat buvo išvestas iš arenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Internete paplitusi vaizdo medžiaga rodo, kaip D. Danisą puola žmonės iš I. Machačevo komandos, tačiau iki šiol nebuvo aišku, kas tiksliai išprovokavo incidentą.

REKLAMA

J. Mendezas sako, kad D. Danisas buvo sumuštas todėl, kad tyčiojosi iš musulmonų tikėjimo. Chabibas Nurmagomedovas ir jo komanda į savo religiją žiūri labai rimtai ir netoleruoja jos pašiepimo.

„Tas vyrukas, kada jis pagaliau subręs? Ką jis apskritai daro? – interviu „Submission Radio“ sakė J. Mendezas. – Jis sėdėjo kovotojų sektoriuje ir dar ten, kur buvo Chabibo komanda. Na, žmogau, tu pats ieškaisi sau bėdos.

REKLAMA
REKLAMA

Tada jie man parodė vaizdo įrašus, ką jis rodė – jis demonstravo Ali Abdelazizą ir Islamą tarsi intymiame apsikabinime. Tada jis dėjo vaizdus su pornožvaigžde ir Islamu apsikabinusiu. Ir dar kalbėjo visokias nesąmones. Ko tu tikiesi, kai taip elgiesi? Tu eini ir sėdi šalia tų vyrukų ir pats juos provokuoji didžiuliu, absurdišku nepagarbos lygiu. Liaukis kabinėtis prie žmonių religijos. Tai jis ir darė – tyčiojosi iš jos.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dana White‘as kaltino save dėl to, kad „UFC 322“ įvyko masinės muštynės, kadangi UFC generaliniam direktoriui buvo pasiūlyta pašalinti D. Danisą dar prieš prasidedant problemoms.

Jis to nepadarė, tačiau D. White‘as pabrėžė, kad D. Danisas niekada daugiau negaus progos sugadinti jo renginio – UFC vadovas paskelbė jam viso gyvenimo draudimą patekti į organizacijos renginius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų