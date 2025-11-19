Machačevas aplenkė Topurią ir pakilo į UFC geriausių kovotojų reitingo viršūnę

Ši pergalė pakėlė I. Machačevą į pirmą vietą absoliučiame geriausių UFC vyrų kovotojų reitinge („pound for pound“). Dagestanietis aplenkė iki tol lyderiavusį kartvelą Ilią Topurią, kuris dabar yra lengvo svorio kategorijos čempionas, o anksčiau karaliavo puslengviame svoryje.
Beje, po „UFC 322“ turnyro I. Topuria teigė, kad I. Machačevo pasirodymas jo nesužavėjo: „Islamai, tau reikia to, ko neįmanoma ištreniruoti: emocijų. Tu esi nuobodžiausias dalykas šiame žaidime. Kasdien vis labiau įsitikinu, kad užmigdyčiau tave“.
J. Della Maddalena po pralaimėjimo užleido 8-ą vietą sunkiasvorių čempionui Tomui Aspinallui.
Geriausių UFC vyrų kovotojų reitingas:
Lengvo svorio kategorijos reitinge į pirmą vietą pakilo Armanas Carukijanas, o pusvidutiniame svoryje pirma vieta skirta diržą praradusiam J. Dellai Maddalenai. Į 3-ią vietą šoktelėjo Michaelis Moralesas, į 5-ą – Carlosas Pratesas.
Weili Zhang po pralaimėjimo Valentinai Ševčenko absoliučiame geriausių UFC moterų kovotojų reitinge iš 2-os vietos nukrito į 3-ią, atsidurdama už Kaylos Harrison. Mackenzie Dern aplenkė Manon Fiorot ir pakilo į 5-ą poziciją, o Rose Namajunas liko 13-a.
Geriausių UFC moterų kovotojų reitingas:
Moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg abi lietuvių kilmės kovotojos lieka viena šalia kitos: R. Namajunas yra 6-a, o Jasmine Jasudavicius – 7-a.
