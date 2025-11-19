 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Machačevas aplenkė Topurią ir pakilo į UFC geriausių kovotojų reitingo viršūnę

2025-11-19 15:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 15:32

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre antrosios svorio kategorijos čempiono diržą iškovojo 34-erių Islamas Machačevas (28-1 MMA, 17-1 UFC). Po keturių sėkmingų titulo gynimų lengvo svorio kategorijoje į pusvidutinį svorį perėjęs I. Machačevas visiškai dominavo prieš pirmą kartą titulą gynusį 29-erių Jacką Dellą Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) ir iškovojęs pergalę teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) tapo vos 11-uoju kovotoju istorijoje, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus.

Islamas Machačevas | „Stop“ kadras

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre antrosios svorio kategorijos čempiono diržą iškovojo 34-erių Islamas Machačevas (28-1 MMA, 17-1 UFC). Po keturių sėkmingų titulo gynimų lengvo svorio kategorijoje į pusvidutinį svorį perėjęs I. Machačevas visiškai dominavo prieš pirmą kartą titulą gynusį 29-erių Jacką Dellą Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) ir iškovojęs pergalę teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) tapo vos 11-uoju kovotoju istorijoje, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši pergalė pakėlė I. Machačevą į pirmą vietą absoliučiame geriausių UFC vyrų kovotojų reitinge („pound for pound“). Dagestanietis aplenkė iki tol lyderiavusį kartvelą Ilią Topurią, kuris dabar yra lengvo svorio kategorijos čempionas, o anksčiau karaliavo puslengviame svoryje.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, po „UFC 322“ turnyro I. Topuria teigė, kad I. Machačevo pasirodymas jo nesužavėjo: „Islamai, tau reikia to, ko neįmanoma ištreniruoti: emocijų. Tu esi nuobodžiausias dalykas šiame žaidime. Kasdien vis labiau įsitikinu, kad užmigdyčiau tave“.

REKLAMA

J. Della Maddalena po pralaimėjimo užleido 8-ą vietą sunkiasvorių čempionui Tomui Aspinallui.

Geriausių UFC vyrų kovotojų reitingas:

Lengvo svorio kategorijos reitinge į pirmą vietą pakilo Armanas Carukijanas, o pusvidutiniame svoryje pirma vieta skirta diržą praradusiam J. Dellai Maddalenai. Į 3-ią vietą šoktelėjo Michaelis Moralesas, į 5-ą – Carlosas Pratesas.

REKLAMA
REKLAMA

Weili Zhang po pralaimėjimo Valentinai Ševčenko absoliučiame geriausių UFC moterų kovotojų reitinge iš 2-os vietos nukrito į 3-ią, atsidurdama už Kaylos Harrison. Mackenzie Dern aplenkė Manon Fiorot ir pakilo į 5-ą poziciją, o Rose Namajunas liko 13-a.

Geriausių UFC moterų kovotojų reitingas:

Moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg abi lietuvių kilmės kovotojos lieka viena šalia kitos: R. Namajunas yra 6-a, o Jasmine Jasudavicius – 7-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų