 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Nigerijos rinktinės treneris nepatekus į Pasaulio taurę apkaltino Kongo komandą vudu burtų naudojimu

2025-11-19 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 18:38

Nigerijos rinktinės treneris Ericas Chelle po skaudaus pralaimėjimo pasaulio čempionato atkrintamosiose viešai apkaltino Kongo techninio personalo narį vudu burtų naudojimu baudinių serijos metu.

Ericas Chelle | Scanpix nuotr.

Nigerijos rinktinės treneris Ericas Chelle po skaudaus pralaimėjimo pasaulio čempionato atkrintamosiose viešai apkaltino Kongo techninio personalo narį vudu burtų naudojimu baudinių serijos metu.

REKLAMA
0

Pasak E. Chelle, tokie veiksmai tiesiogiai paveikė atmosferą aikštėje, o po rungtynių būtent tai išprovokavo emocinį konfliktą tarp komandų.

„Visų baudinių metu, kiekvieną kartą, Kongo žmogus atlikinėjo kažkokius vudu veiksmus. Nežinau, ar ten buvo laistomas vanduo, ar kažkas kito, bet situacija atrodė neįprastai ir trikdė“, – aiškino E. Chelle per spaudos konferenciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių pabaigoje būsima įtampa peraugo į žodinį konfliktą, kai E. Chelle emocingai priėjo prie Kongo techninio štabo – jį teko raminti ir stabdyti Nigerijos rinktinės nariams. Po baudinių dramatiškai iškritusi Nigerija jau antrą pasaulio čempionatą iš eilės liko už borto, o Afrikos futbolo bendruomenėje kilo didžiulis ažiotažas dėl tokių kaltinimų.

Tuo tarpu Kongo rinktinė kategoriškai paneigė visus kaltinimus – jų atstovas paaiškino, kad žaidime nebuvo jokių neleistinų veiksmų, o visos kalbos apie vudu esą tėra nereikalingas spaudimas ir desperacija po nesėkmės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų