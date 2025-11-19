Nigerijos rinktinės treneris nepatekus į Pasaulio taurę apkaltino Kongo komandą vudu burtų naudojimu

Pasak E. Chelle, tokie veiksmai tiesiogiai paveikė atmosferą aikštėje, o po rungtynių būtent tai išprovokavo emocinį konfliktą tarp komandų.
„Visų baudinių metu, kiekvieną kartą, Kongo žmogus atlikinėjo kažkokius vudu veiksmus. Nežinau, ar ten buvo laistomas vanduo, ar kažkas kito, bet situacija atrodė neįprastai ir trikdė“, – aiškino E. Chelle per spaudos konferenciją.
Rungtynių pabaigoje būsima įtampa peraugo į žodinį konfliktą, kai E. Chelle emocingai priėjo prie Kongo techninio štabo – jį teko raminti ir stabdyti Nigerijos rinktinės nariams. Po baudinių dramatiškai iškritusi Nigerija jau antrą pasaulio čempionatą iš eilės liko už borto, o Afrikos futbolo bendruomenėje kilo didžiulis ažiotažas dėl tokių kaltinimų.
Tuo tarpu Kongo rinktinė kategoriškai paneigė visus kaltinimus – jų atstovas paaiškino, kad žaidime nebuvo jokių neleistinų veiksmų, o visos kalbos apie vudu esą tėra nereikalingas spaudimas ir desperacija po nesėkmės.
