  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Riterių“ vartininkas Antonio Tuta: „Mūsų tikslas aiškus – išlikti A lygoje“

2025-09-02 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 21:41

Po sunkios sezono atkarpos „Riteriai“, pagaliau, sulaukė pergalės – 2:1 buvo įveikta Alytaus „Dainava“. Ši pergalė leido pakilti iš dešimtos į devintąją vietą turnyrinėje lentelėje ir suteikė daugiau optimizmo prieš lemiamą ketvirtąjį A lygos ratą.

Antonio Tuta | fkriteriai.lt nuotr.

0

Prie komandos šią vasarą prisijungęs kroatų vartininkas Antonio Tuta Lietuvoje praleido jau du mėnesius. Patyręs vartų sargas, turintis tarptautinės patirties Kroatijoje ir kitose šalyse, spėjo įsitvirtinti kaip pagrindinis vartininkas, sykį sugebėjo išsaugoti vartus „sausus“ ir tapo svarbia atrama jaunai „Riterių“ gynybai.

Nors sezonas ekipai klostosi sunkiai, pats futbolininkas sako, kad adaptacija vyksta sklandžiai – tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Interviu metu A. Tuta atvirai kalbėjo apie komandos nuotaikas po pergalės, savo paties žaidimo aspektus ir iššūkius, laukiančius paskutiniajame rate.

Kaip vertini pirmuosius mėnesius Lietuvoje?

Per šiuos du mėnesius čia jaučiuosi puikiai. Miestas man labai patinka – jis šeimyniškas, o tai man svarbu, nes pats esu šeimos žmogus. Komandos draugai mane priėmė labai gerai, su visais sutariu, rūbinėje atmosfera gera. Keli vyresni žaidėjai, tarp jų ir aš, sėkmingai įsiliejome į jauną komandą.

Ką komandai reiškė pergalė prieš „Dainavą“?

Po šios pergalės visi buvome labai laimingi, nes puikiai supratome, kiek ji mums reiškia. Labiausiai džiaugiuosi, kad komanda parodė charakterį ir sugebėjo susitvarkyti su spaudimu.

Visgi, rungtynių pabaigoje praleidote įvartį. Kaip vertini tą epizodą?

Manau, kad tai buvo koncentracijos praradimas. Bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad Faye pelnė įspūdingą įvartį. Po rungtynių paspaudžiau jam ranką ir pasveikinau už tokį gražų smūgį.

Kiek tau svarbios rungtynės be praleistų įvarčių?

Vartininkui tai itin reikšminga, nes didina pasitikėjimą savimi, o pasitikėjimas yra vienas svarbiausių dalykų žaidžiant šioje pozicijoje.

Kaip matai komandos progresą nuo savo atvykimo?

Žinojome, kad prireiks laiko, nes tuo metu prisijungė net šeši nauji žaidėjai. Visgi, augome rungtynės po rungtynių, o treneris Gintas viską gerai sudėliojo.

Kaip apibūdintumėte dabartinę atmosferą klube?

Ji tikrai gera. Treniruotėse dirbame sunkiai ir visi palaikome vieni kitus. Nesvarbu, kas žaidžia – turime bendrą tikslą, išlikti lygoje. Todėl kiekvienas aikštėje atiduoda maksimumą.

Kokie tikslai laukia paskutiniajame sezone rate?

Į kiekvienas rungtynes eisime atskirai, nėra priežasties bijoti nė vieno varžovo. Turime atiduoti visas jėgas ir surinkti kuo daugiau taškų, nes ši komanda to nusipelno. Į ateitį per daug nežiūriu – pagrindinis tikslas yra išlaikyti „Riterius“ A lygoje. To siekiame visi – mes, žaidėjai, treneriai ir klubo vadovai.

