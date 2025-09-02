Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Rokas Jokubaitis: „Grįšiu stipresnis“

2025-09-02 21:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 21:48

Ketvirtose Europos čempionato rungtynėse prieš Suomiją traumą patyręs vienas Lietuvos rinktinės lyderių Rokas Jokubaitis pasidalino žinute sirgaliams.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Ketvirtose Europos čempionato rungtynėse prieš Suomiją traumą patyręs vienas Lietuvos rinktinės lyderių Rokas Jokubaitis pasidalino žinute sirgaliams.

2

Traumą R. Jokubaitis patyrė ketvirtojo kėlinio pradžioje, besiveržiantis link krepšio. Krepšininkui po Tamperėje atliktų tyrimų diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius.

Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks į Miuncheną, kur ir bus tęsiamas tolimesnis gydymas, kuris vyks koordinuotai, drauge su „Bayern“ organizacija ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.

Antradienio vakarą R. Jokubaitis socialiniuose tinkluose pasidalino trumpa žinute sirgaliams: „Ačiū visiems už žinutes. Grįšiu stipresnis.“

R. Jokubaitis per ketverias Europos čempionato rungtynes buvo geriausias Lietuvos rinktinėje komandoje pagal efektyvumą (18), pirmas pagal taškus (17,3) ir geriausias pagal rezultatyvius perdavimus (8,5).

