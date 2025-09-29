Ukrainos žurnalistui Butkevyčiui įteikta Vaclavo Havelo žmogaus teisių premija

„Priimu šią premiją ne tik savo, bet ir Ukrainos karo belaisvių bei neteisėtai Rusijoje kalinamų civilių vardu“, – pirmadienį Strasbūre sakė 48-erių žurnalistas.
Europos Taryba kasmet premiją skiria pilietinės visuomenės atstovams, kurie kovoja už žmogaus teises Europoje ar už jos ribų. Be M. Butkevyčiaus šiais metais buvo nominuota ir žurnalistė iš Sakartvelo bei žurnalistas iš Azerbaidžano. Premija pavadinta pagal 2011 m. mirusį buvusį Čekijos prezidentą ir buvusį disidentą Vaclavą Havelą.
M. Butkevyčius, pirmasis premijos laureatas iš Ukrainos, yra nepriklausomos radijo stoties įkūrėjas ir vienas Laisvių apsaugos centro steigėjų. Jis po Rusijos invazijos 2022 m. vasarį savanoriškai užsiregistravo į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir po kelių mėnesių buvo suimtas. 2023 m. kovą žurnalistas buvo nuteistas 13 metų kalėti, tačiau 2024 m. spalį paleistas per apsikeitimą kaliniais.
„Buvau sistemoje, kurioje žmogaus teisės nieko nereiškia, – kalbėjo M. Butkevyčius. – Tik kai netenki žmogaus teisių, supranti, kokios vertingos jos yra“. Jis paragino nepamiršti Ukrainos karo belaisvių ir Rusijoje neteisėtai kalinamų civilių.
„Pastarieji mėnesiai buvo ypač pavojingi žurnalistams“, – sakė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas Theodorosas Rousopoulosas. Jis priminė, kad metų pradžioje Europoje buvo kalinamas 171 žurnalistas, 26 jų – ukrainiečiai, laikomi Rusijoje arba Rusijos okupuotose teritorijose.
