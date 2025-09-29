Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žurnalistui Butkevyčiui įteikta Vaclavo Havelo žmogaus teisių premija

2025-09-29 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 15:40

Ukrainos žurnalistas Maksymas Butkevyčius, kuris prieš metus dar buvo kalinamas Rusijos kolonijoje, apdovanotas Vaclavo Havelo žmogaus teisių premija.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos žurnalistas Maksymas Butkevyčius, kuris prieš metus dar buvo kalinamas Rusijos kolonijoje, apdovanotas Vaclavo Havelo žmogaus teisių premija.

REKLAMA
1

„Priimu šią premiją ne tik savo, bet ir Ukrainos karo belaisvių bei neteisėtai Rusijoje kalinamų civilių vardu“, – pirmadienį Strasbūre sakė 48-erių žurnalistas.

Europos Taryba kasmet premiją skiria pilietinės visuomenės atstovams, kurie kovoja už žmogaus teises Europoje ar už jos ribų. Be M. Butkevyčiaus šiais metais buvo nominuota ir žurnalistė iš Sakartvelo bei žurnalistas iš Azerbaidžano. Premija pavadinta pagal 2011 m. mirusį buvusį Čekijos prezidentą ir buvusį disidentą Vaclavą Havelą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Butkevyčius, pirmasis premijos laureatas iš Ukrainos, yra nepriklausomos radijo stoties įkūrėjas ir vienas Laisvių apsaugos centro steigėjų. Jis po Rusijos invazijos 2022 m. vasarį savanoriškai užsiregistravo į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir po kelių mėnesių buvo suimtas. 2023 m. kovą žurnalistas buvo nuteistas 13 metų kalėti, tačiau 2024 m. spalį paleistas per apsikeitimą kaliniais.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvau sistemoje, kurioje žmogaus teisės nieko nereiškia, – kalbėjo M. Butkevyčius. – Tik kai netenki žmogaus teisių, supranti, kokios vertingos jos yra“.  Jis paragino nepamiršti Ukrainos karo belaisvių ir Rusijoje neteisėtai kalinamų civilių.

„Pastarieji mėnesiai buvo ypač pavojingi žurnalistams“, – sakė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas Theodorosas Rousopoulosas. Jis priminė, kad metų pradžioje Europoje buvo kalinamas 171 žurnalistas, 26 jų – ukrainiečiai, laikomi Rusijoje arba Rusijos okupuotose teritorijose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų